Haas verwijdert Russische vlag en Uralkali-stickers door oorlog

Het is een reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Na maanden van diplomatieke spanningen vielen de troepen van president Vladimir Poetin het buurland in de nacht van woensdag op donderdag binnen. In de sportwereld is met afschuw gereageerd op de inval. Haas F1 voelde zich genoodzaakt te reageren. Het team laat in een korte verklaring weten: "Het Haas F1 Team rijdt vrijdag op de laatste dag van de test in Barcelona met de VF-22 in een volledig witte livery zonder de Uralkali-sponsoring. Nikita Mazepin rijdt zoals gepland in de ochtendsessie, Mick Schumacher neemt de middag voor zijn rekening. Het team doet op dit moment geen verdere mededelingen over de deals met de partners."

Haas is van origine een Amerikaans team, maar de Russische invloed is sinds de komst van Mazepin onmiskenbaar. De jongeling nam titelsponsor Uralkali, een Russische producent van potas, mee en de kleurstelling van de wagen werd aangepast op de Russische vlag. Uralkali is het bedrijf van Dmitry Mazepin. Hij was volgens TASS donderdag in Moskou nog aanwezig bij een 'business meeting' die voorgezeten werd door president Poetin.

Al die herkenbare delen worden voor de derde en laatste testdag in Barcelona van de wagen verwijderd. Ook voert het team weer de naam 'Haas F1 Team' in plaats van het 'Uralkali Haas F1 Team'. Ook is de sponsor niet meer te zien in andere uitingen van Haas en werden de stickers donderdagavond zelfs verwijderd van de trucks. Mazepin komt vrijdag weliswaar nog in actie, hij wordt duidelijk in de luwte gehouden door zijn team. De geplande mediasessie die Mazepin donderdag na de testdag zou doen, ging niet door.

Eerder op de dag liet Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen zich al behoorlijk stevig uit over de situatie in Oekraïne. "Wij horen niet te racen in een land dat in oorlog is", zei hij met betrekking tot de inval van de Russische troepen en het feit dat de Russische Grand Prix voor september op de kalender staat. Sebastian Vettel kondigde al aan niet deel te nemen als de Russische GP in Sochi op het schema blijft staan.

De teambazen van de Formule 1 hebben donderdagavond een crisisoverleg over de situatie in Rusland. Mogelijk wordt besloten om de race in ieder geval dit jaar van de kalender te halen. Mocht die beslissing donderdagavond niet vallen, lijkt het evident dat de Britse autoriteiten die druk wel gaan opvoeren bij de F1-organisatie. De Britse minister van sport liet woensdag al weten dat sportevenementen in Rusland geen doorgang kunnen vinden. Eerder op de dag maakte de Formule 1 nog duidelijk de situatie in Rusland 'nauwgezet te volgen'. De Europese voetbalbond UEFA denkt naar verluidt ook na om de finale van de Champions League niet in Rusland te houden.

De Grand Prix van Rusland op het Autodrom Sochi staat op zondag 25 september gepland.