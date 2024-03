Mazepin van sanctielijst gehaald door EU na uitspraak rechtbank

Nikita Mazepin kwam op de sanctielijst van de Europese Unie te staan naar aanleiding van de oorlog die Rusland sinds 2022 in Oekraïne voert. Het kostte hem uiteindelijk ook zijn Formule 1-zitje bij Haas F1, aangezien het door die sancties een stuk lastiger was geworden om met Russische bedrijven zaken te doen. Aangezien Mazepin mede dankzij financiële steun van Uralkali, waar vader Dmitry mede-eigenaar van is, aan dat zitje kon komen, moest Mazepin vertrekken.

Na dat ontslag kwamen Nikita en Dmitry op een lijst te staan van personen aan wie sancties zijn opgelegd naar aanleiding van de oorlog. Als gevolg daarvan werden tegoeden bevroren en kwam er een verbod om het grondgebied van lidstaten te betreden. Nikita Mazepin keerde terug in de racerij in de Asian Le Mans Series en heeft sindsdien geprobeerd om van de sanctielijst gehaald te worden. Die pogingen waren zonder succes, tot nu. Op woensdag heeft de EU namelijk besloten om de voormalig F1-coureur van die lijst te schrappen. Het Gerecht oordeelt namelijk dat Nikita enkel op de lijst staat vanwege zijn link met vader Dmitry, die banden heeft met de Russische president. Die link is echter niet voldoende om op de sanctielijst te staan. Ook het feit dat hij in zijn F1-tijd gesteund werd door Uralkali, weegt nu niet meer mee aangezien hij zijn zitje moest afstaan.

"Het Gerecht herinnert eraan dat het criterium 'associatie', dat op Nikita Mazepin is toegepast, betrekking heeft op personen die in het algemeen door gemeenschappelijke belangen zijn verbonden", valt in een verklaring te lezen. "Volgens vaste rechtspraak impliceert dit criterium het bestaan van een band die verder gaat dan een familierelatie en die is vastgesteld aan de hand van een geheel van aanwijzingen die voldoende specifiek, nauwkeurig en samenhangend zijn. In de omstandigheden van deze zaak is het Gerecht van oordeel dat de Raad zich niet heeft gekweten van zijn bewijslast om een dergelijke band aan te tonen. De band tussen de heer Nikita Mazepin en zijn vader is geenszins aangetoond vanuit economisch of vermogensrechtelijk oogpunt, noch door het bestaan van gemeenschappelijke belangen die hen verbonden op het tijdstip waarop de handelingen tot handhaving werden vastgesteld."

Voor Mazepin is het op persoonlijk vlak goed nieuws, al lijkt het niet zomaar een terugkeer in de Formule 1 mogelijk te houden. Hij verwelkomt deze uitkomst in ieder geval wel. "Ik voel me enorm bemoedigd door de uitspraak van vandaag en ben het Europese Hof dankbaar voor een eerlijk proces in mijn zaak. Dit is zeker een cruciale mijlpaal", aldus Mazepin.