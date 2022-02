Toekomst F1-coureur Mazepin bij Haas ongewis na Russische inval

Haas-teambaas Guenther Steiner liet donderdag verstek gaan in de FIA-persconferentie, net zoals Nikita Mazepin dat vandaag trouwens ook doet, maar Steiner nam een etmaal later wel uitgebreid de tijd om de schrijvende pers te woord te staan. De normaal zo uitgesproken teambaas zegt in dit stadium meer vragen dan antwoorden te hebben. Zo heeft Haas na de Russische inval besloten om alle uitingen van sponsor Uralkali te verwijderen en weet Steiner op dit moment nog niet welke gevolgen die zet zowel op juridisch vlak als ook op voor rijdersbezetting van 2022 krijgt.

"Volgende week zullen we alle juridische handel pas afwerken, daar kan ik momenteel nog niets over zeggen. Gisteren hebben we met de partners van het team snel gehandeld en het besluit genomen om de Uralkali-reclame eerst te verwijderen. Maar de rest moeten we volgende week bekijken. Ik heb ook heel bewust gezegd 'ik ga dat vandaag niet doen omdat we aan het testen zijn'. Wij zijn er nu van overtuigd dat we gisteren het juiste besluit hebben genomen door een signaal af te geven en de rest komt straks wel", stelt een vermoeid ogende Steiner.

Team niet in gevaar, toekomst Mazepin ongewis

Eén ding stelt de Italiaan wel alvast: het voortbestaan van het Haas Formule 1-team is niet in gevaar, ook niet als de banden met de Russische geldschieter Uralkali en indirect ook met vader Mazepin - die gisteren bij Poetin in het Kremlin was - definitief moeten worden doorgesneden. "In financieel opzicht zijn we oké. Wat er nu gebeurt of gaat gebeuren heeft nog niet meteen invloed op hoe we ons team runnen en hoe we het komende seizoen hebben gepland. Er zijn meerdere manieren om aan de benodigde financiën te komen. In dat opzicht is er nog niet meteen een probleem."

Dat laatste valt echter niet met zekerheid te zeggen over de toekomst van Nikita Mazepin als F1-coureur. De Rus zit vooral op de huidige plek door de financiële slagkracht van zijn vader en daarmee samenhangend door de sponsoring van Uralkali. Het definitief doorsnijden van die banden - hetgeen nu nog niet is gebeurd - zou grote gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van Mazepin als coureur. Daar komt nog bij dat er gedreigd wordt om visa van mensen met de Russische nationaliteit in te trekken, waar de Haas-coureur eveneens de dupe van kan worden.

Steiner moet dan ook erkennen dat de toekomst van Mazepin ongewis is. "We moeten zien hoe de hele situatie zich in de komende weken verder ontwikkelt, ook de situatie in Oekraïne. Op basis daarvan zullen we kijken en dat geldt ook voor de juridische zaken, waar ik eerder over sprak." De teambaas voegt toe dat 'er wel dingen moeten worden opgelost' voor het behoud van Mazepin als F1-coureur in 2022. "Er is dus geen garantie, maar er bestaan nergens garanties. We moeten zien hoe het gaat en dit draait niet alleen maar om ons hè. Hier speelt meer dan alleen het F1-team, overheden spelen ook een rol en ik heb geen idee wat er op dat vlak speelt of nog gaat komen."

Video: De gevolgen van de Russische invasie voor de Formule 1 besproken