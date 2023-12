Met het verlengen van het contract van Logan Sargeant bij Williams is voor het eerst in de historie van de Formule 1 geen coureur die aan het einde van het seizoen op de F1-grid stond naar een ander team overgestapt. De verwachting voor 2025 is daarentegen dat de grid er heel anders uit gaat zien, want de meeste contracten lopen aan het einde van volgend jaar af. Alleen Max Verstappen bij Red Bull Racing, de beide Mercedes- en de beide McLaren-coureurs hebben nadien nog een contract. Vanwege dat feit verwacht Haas-teambaas Guenther Steiner dan ook dat er een vroeg silly season komt. "Ik denk dat volgend jaar heel wat mensen een vroege deal sluiten om zeker te zijn van een goede plek in 2025", zegt de Italiaan.

Het wordt volgens Steiner vooral een spel om op het juiste moment toe te slaan. "Als je te vroeg komt, dan jagen ze de prijs omhoog. Als je te laat in beweging komt, dan kan het zijn dat er niets meer over is", vertelt de populaire teambaas, die daarom zichzelf een goede raad meegeeft. "Het is belangrijk om de goede balans te vinden." Hij sluit daarbij ook zeker niet uit dat er in 2025 wat nieuwe coureurs op de grid staan. "Er komt een moment dat er nieuwe coureurs komen, want er zijn een aantal die al wat verder in hun carrière zijn. Je denkt dus altijd na en kijkt goed wat er gebeurt. Je houdt alles goed in de gaten, maar het is nu nog te vroeg om dingen te beslissen", vertelt 58-jarige topman.

Het is opmerkelijk dat Steiner rookies verwacht. Nadat de avonturen met Nikita Mazepin en Mick Schumacher hem niet goed bevallen waren, verklaarde hij klaar te zijn met nieuwkomers. Steiner neemt die woorden nu dus enigszins terug. "Ik had toen een hele harde positie ingenomen", herinnert de Haas-man nog. "De keuze kan zomaar voor je gemaakt worden, want zoals ik al eerder zei, zijn er in 2025 een aantal mensen die wat ouder zijn en daarom de sport verlaten. Dan moet je je afvragen of het een ideale situatie is om een rookie binnen te halen. Dat is niet zo, maar soms heb je geen andere keuze. Dan moet je er het beste van maken."