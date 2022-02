Russische promotor houdt vol: "F1-race kan in theorie nog doorgaan"

Na een eerste statement op donderdag en druk van verschillende kanten kon de Formule 1 vrijdag niets anders doen dan een streep door de wedstrijd aan de Zwarte Zee zetten. Andere sportbonden zoals de UEFA hebben belangrijkste evenementen uit Rusland gehaald en ook Formule 1-coureurs spraken zich donderdag uit. Wereldkampioen Max Verstappen liet in de persconferentie optekenen dat de Formule 1 niet kan racen 'in een land dat oorlog voert' en Sebastian Vettel verwoordde het nog iets krachtiger door te stellen dat hij sowieso niet van start gaat in Rusland.

Het heeft tot een nieuwe mededeling op vrijdagmiddag - eigenlijk een afgelasting - geleid, al houdt de Formule 1-organisatie daarin nog één slag om de arm. In het statement staat namelijk vermeld: "Het is onmogelijk om de Russische Grand Prix onder de huidige omstandigheden te organiseren." Die laatste woorden laten speelruimte voor het geval de Russische oorlog in Oekraïne voordien voorbij zou zijn en juist op dat scenario hoopt de lokale promotor Rosgonki.

"De overeenkomst tussen de officiële promotor van de Russische Grand Prix ANO ROSGONKI en de Formule 1 is opgeschort door zogeheten 'force majeure'", duidt de organisatie dus op overmacht. Rosgonki wijst er echter fijntjes op dat opschorten iets anders betekent dan definitief afgelasten. "De gekochte tickets worden niet geannuleerd en er is ook geen noodzaak om geld terug te krijgen voor die tickets. Het is namelijk nog steeds mogelijk dat de race zal plaatsvinden en ook dat de race zal plaatsvinden zoals in eerste instantie gepland", zinspeelt men op het laatste weekend van september. Op de website van diezelfde promotor kan men ook nog steeds kaarten kopen voor de race door het olympisch dorp van 2014.

