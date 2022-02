F1 zet voorlopig streep door GP Rusland vanwege invasie Oekraïne

Aanleiding is de invasie van Rusland op Oekraïne, die in de nacht van woensdag op donderdag begon. Het feit dat president Vladimir Poetin een oorlog met zijn buurland begonnen is, werd donderdag sterk veroordeeld door allerlei westerse partijen. De Formule 1 kwam donderdagochtend nog met een vrij algemene verklaring waarin men aangaf de situatie te monitoren. Formule 1-coureurs Max Verstappen en Sebastian Vettel spraken zich fel uit tegen het doorgaan van de Russische GP. Niet veel later kwam het nieuws dat de teambazen donderdagavond een crisisoverleg zouden doen met de kopstukken van de Formule 1.

De uitkomst daarvan is dat de Grand Prix van Rusland "onder de huidige omstandigheden" niet doorgaat. De race zou op zondag 25 september plaatsvinden op het Sochi Autodrom, maar het is niet verantwoord de race nu door te laten gaan. "Het wereldkampioenschap Formule 1 bezoekt landen over de hele wereld met de positieve visie om mensen te verenigen en naties samen te brengen", leest de verklaring die de Formule 1 vrijdagmiddag heeft gedeeld.

"We zijn verdrietig en geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne en hopen op een snelle en vreedzame oplossing voor de huidige situatie", vervolgt de F1 in het statement. "Donderdagavond hebben de teams, de FIA en de F1 gesproken over de positie van onze sport en de conclusie is dat het in de huidige omstandigheden onmogelijk is om de Russische Grand Prix te houden." Daaraan wordt toegevoegd dat dat ook "alle relevante betrokkenen" er zo over denken.

De Russische invasie in Oekraïne heeft niet alleen verregaande gevolgen voor de Russische Grand Prix van 2022, maar ook voor het Amerikaanse Haas F1 Team. Dat heeft de banden met Rusland voorlopig stopgezet. Het team maakte donderdagavond bekend dat het de laatste dag van de Formule 1-test in Barcelona zonder de Russische kleuren zou rijden. Ook de stickers van sponsor Uralkali, het bedrijf van Dmitry Mazepin, werd van de F1-auto en de rest van het wagenpark verwijderd. Volgende week neemt het team een besluit of dat ook op de langere termijn het geval blijft. Intussen is ook duidelijk geworden dat de toekomst van Nikita Mazepin bij Haas F1 ongewis is.