Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van China

Winnaars:

Het Shanghai International Circuit ontbrak nog op de erelijst van Max Verstappen. De Nederlander vergooide er in 2018 een kans op winst en moest na 2019 jarenlang wachten op het eerstvolgende bezoekje aan China. Anno 2024 stond er geen enkele maat op de wereldkampioen. Verstappen moest alleen de sprintpole en snelste raceronde aan zich voorbij laten gaan, maar was verder soeverein. De Nederlander toonde zich ondanks twee herstarts ongenaakbaar in de hoofdrace, al mag de sprint ook niet worden vergeten. Ondanks een start op gebruikte mediums en problemen met de batterij wist hij in een race van negentien ronden maar liefst dertien seconden voorsprong te pakken. Het onderstreept naast de snelheid van Verstappen-Red Bull nog één ander aspect: bandenmanagement. In China ging het veelvuldig over de linker voorband die het zwaar te verduren kreeg. Tijdens de vrijdagse persconferentie zei Christian Horner al met een lach tegen Mario Isola: "Je moet even vertellen wie die voorband volgens de Pirelli-data het best in leven houdt!" Horner en Isola wisten toen al dat het Verstappen was, hetgeen in de dagen erna is gebleken. Het maakt dat Verstappen ook in Shanghai weer soeverein was en dat er nog maar één race van de huidige kalender is die Verstappen niet heeft gewonnen: Singapore.

Waar Verstappen op één race na de hele F1-kalender kan afvinken, wacht Lando Norris nog altijd op zijn allereerste F1-zege. In China liet de vader van Norris aan Helmut Marko weten dat die zege makkelijker zou komen als Verstappen met F1-pensioen zou gaan. Het is logischerwijs waar, al moet Norris vooral lof krijgen voor de manier waarop hij zich in China heeft gepresenteerd. Vrijdag maakte de 24-jarige Brit al indruk door in de verregende sprintkwalificatie de sprintpole voor zich op te eisen met meer dan een seconde voorsprong op de rest. Aan het begin van de sprintrace wilde hij misschien te veel door aan de buitenkant van bocht 1 te blijven zitten, maar dat maakte hij meer dan goed in het hoofdnummer op zondag. Natuurlijk heeft de safety car de tactiek van Sergio Pérez beïnvloed, maar dan nog is het knap dat Norris een veel snellere Red Bull probleemloos achter zich heeft gehouden. Teambaas Andrea Stella legde in Japan nog vakkundig uit waarom China met de langzame bochten en doordraaiers om schadebeperking zou draaien, maar als P2 al schadebeperking is dan mogen Norris en McLaren bijzonder tevreden zijn.

De laatste winnaar luistert naar de naam Nico Hülkenberg, al moet gezegd dat Fernando Alonso in de slotfase op nieuwe banden de smaakmaker was. Toch verdient de Hulk voor de verandering eens een plekje in de schijnwerpers. De Duitser, die op de radar van Audi staat, kwalificeert dit hele jaar al goed en met een Q3-stekje in China vormde het voorbije raceweekend bepaald geen uitzondering. Waar Haas vorig jaar ook altijd sterk was over één ronde, zakte het team toen nog door het ijs op zondag. Dit jaar heeft men de bandenslijtage beter onder controle. Punten scoren is voor iedereen achter de vijf eerste teams - Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin - erg lastig, maar juist dat maakt de prestatie grootser als het wel lukt. Dat is overigens ook meteen waarom een nieuw puntensysteem in de Formule 1 een opportunistisch voorstel is, maar daarover later meer. Voor nu verdient Hülkenberg lof en is het noemenswaardig dat Haas in drie van de vijf races tot dusver al punten heeft behaald.

Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Verliezers:

Wat betreft de topteams kon Mercedes zondag maar moeilijk meekomen en heeft Ferrari ook niet aan de eigen verwachtingen voldaan - Charles Leclerc zag China immers als een kans om Red Bull te bedreigen - maar voor de verliezers gaat de blik ditmaal naar achteren. Het gaat meer specifiek om de chaotische herstarts. Daarbij moet allereerst Lance Stroll als verliezer worden aangeduid. Dat de Canadees veel snelheid tekortkomt ten opzichte van Alonso is algemeen bekend, maar Daniel Ricciardo achter de safety car torpederen was bijzonder onhandig. Iedereen in een groen shirtje bleek de tijdstraf na afloop belachelijk te vinden, waarbij Stroll naar het zogenaamde 'concertina effect' wees. Natuurlijk was er filevorming en natuurlijk is remmen vooraan verre van ideaal, maar dan nog moet Stroll zelf opletten en is het zijn verantwoordelijkheid om geen tegenstander van achteren te elimineren - des te meer omdat alle coureurs om hem heen met dezelfde filevorming te maken hadden en geen voorganger raakten. De boordradio 'welke idioot gaat ineens zo hard op de rem?' was natuurlijk in het heetst van de strijd, al is best te begrijpen waarom die reactie bij Ricciardo in het verkeerde keelgat schoot.

Naast Stroll heeft Kevin Magnussen ook geen goede beurt gemaakt in China. Dat de Deen van de 'elbows out'-methode is en bijzonder agressief kan zijn, weten we al langer dan vandaag. Het maakt hem tot op zekere hoogte ook geliefd onder fans, al was zijn inhaalpoging bij Yuki Tsunoda simpelweg een fout. Magnussen kwam van bijzonder ver, gleed vervolgens naar buiten en tikte Tsunoda daarmee in de rondte. Het leverde RB binnen mum van tijd een tweede uitvalbeurt op, al kon ook hier de aanstichtende partij geen enkele begrip op brengen voor de opgelegde straf. Teambaas Ayao Komatsu vond het maar belachelijk dat zijn coureur tien seconden tijdstraf aan de broek kreeg, al is dat in realiteit volslagen logisch. Het was zelfs de enige mogelijke uitkomst. Magnussen was simpelweg te gretig, te enthousiast en daardoor te lomp. Dat zelfs zwart-wit incidenten zoals die van Stroll en Magnussen nog hevig worden betwist, geeft overigens wel aan dat de stewards het ook nooit voor alle partijen goed kunnen doen.

De grootste verliezer van dit alles is buiten hun eigen schuld om het RB-team geworden. De renstal uit Faenza was binnen mum van tijd beide coureurs kwijt en heeft Haas enigszins zien naderen in het constructeurskampioenschap. Daar moet wel bij opgemerkt dat punten scoren sowieso een lastig verhaal leek voor RB in deze fase van de strijd, aangezien Ricciardo bij de herstart op gebruikt rubber stond. Dat gezegd hebbende mag de Australiër wel redelijk tevreden terugkijken op zijn eigen weekend. The Honey Badger kon in China rekenen op een nieuw chassis, al heeft dat volgens Marko geen enkele invloed gehad. De Oostenrijker denkt aan mentale factoren bij Ricciardo, al blijft overeind dat hij het voorbije weekend de overhand had ten opzichte van Tsunoda. De Japanner sneuvelde tijdens beide kwalificaties al in Q1, met steeds een negentiende startplek tot gevolg. Zondag tastte hij in het vierkantje ook nog in het duister over het gebrek aan snelheid, waarbij Tsunoda lieten weten dat er het hele weekend 'iets mis moest zijn met de auto'. Onderaan de streep is het in ieder geval een listig weekend voor RB geweest, nadat Tsunoda in Suzuka nog de held was met een puntenfinish voor eigen publiek. In Miami volgt in ieder geval een herkansing, dan weer tijdens een sprintweekend.

