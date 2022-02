F1-baas: Geen probleem om vervanger voor GP van Rusland te vinden

De Formule 1 publiceerde vrijdag iets na 13.00 uur een statement waarin stond dat het "in de huidige omstandigheden onmogelijk is om de Russische Grand Prix te houden". Echter liet de promotor van de Russische GP vervolgens weten dat de race in theorie nog door kan gaan. Volgens F1-baas Stefano Domenicali kan F1 snel reageren als er iets veranderd moet worden aan de kalender. De koningsklasse moest dit de afgelopen twee seizoenen immers ook doen vanwege het coronavirus.

Turkije wordt genoemd als vervanger voor Rusland, al zijn er ook geluiden die dit tegenspreken. "Als je het specifiek hebt over de situatie dit jaar, vanwege de situatie met Rusland: we hebben vorig jaar, of in de voorbije jaren, al bewezen dat we zeer flexibel zijn en het voor ons geen probleem is om mogelijke oplossingen te vinden", zei Domenicali tijdens een conference call met beursanalisten. "Ik kan dan ook bevestigen dat het vervangen van de race in Sochi een optie is."

Domenicali benadrukte dat de Formule 1 ook geen tekort heeft aan potentiële nieuwe races. Vooral Las Vegas lijkt een goede kanshebber, gezien de gesprekken die nu lopen voor 2023. "Door het succes dat de Formule 1 heeft, is de kans op nieuwe races zeer, zeer groot", sprak de F1-baas. "Wat betreft andere mogelijke locaties kan ik zeggen dat er heel wat gesprekken lopen. We moeten strategisch gezien wel de juiste keuzes maken, maar het is wel een mogelijkheid om de kalender uit te breiden." In principe mogen er 25 op staan. "Dat staat in het reglement en de Concorde Agreement. We moeten niet vergeten dat we dit jaar met 23 al het hoogste aantal races in de F1-geschiedenis hebben. We moeten daarom wel de juiste beslissingen nemen. We hebben er geen haast mee in ieder geval. Het is een kwestie van kijken naar de mogelijkheden die we hebben."

Gaat F1 ophogen naar 25 Grands Prix?

Liberty Media CEO Greg Maffei is blij met hoe de sport in 2020 en 2021 is omgegaan met de coronacrisis, maar vindt dat de sport voorzichtig moet zijn met een verdere verhoging van het aantal Grands Prix. "Ik denk dat Stefano, zijn team, de FIA en de F1-teams geweldig werk verricht hebben met het managen van de coronacrisis en het toegenomen aantal races", zei Maffei. "We begrijpen dat niet iedereen enthousiast is, dus we moeten nieuwe races op een logische manier toevoegen zodat alle betrokkenen niet te zwaar belast worden. We gaan nu eerst zien hoe het met 23 races gaat. Zoals Stefano aangaf: we kunnen het ophogen naar 25, maar dan wel in samenspraak met onze partners."