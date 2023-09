Mick Schumacher stroomde begin 2021 als rookie de Formule 1 binnen bij het team van Haas. Samen met mede-debutant Nikita Mazepin kende de Duitser een lastig jaar. Het Amerikaanse team besloot de ontwikkeling te laten voor wat het was en alles op 2022 te richten. Dat seizoen deden namelijk de nieuwe technische reglementen haar intrede. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher versloeg Mazepin in 2021 wel met speels gemak.

Een jaar later kreeg Schumacher Kevin Magnussen naast zich en met de Deen had hij het een stuk lastiger. De inmiddels 24-jarige reservecoureur van Mercedes werd geregeld verslagen en crashte meerdere keren. Hiermee liep niet alleen zijn zelfvertrouwen een deuk op, ook de portemonnee van Haas liep sneller leeg dan gehoopt. Teambaas Guenther Steiner besloot Schumacher eind 2022 te lozen en te vervangen door landgenoot Nico Hülkenberg. Schumacher werd intussen door Toto Wolff naar Mercedes gehaald om daar in de simulator te springen en als reservecoureur klaar te staan.

Schumacher heeft de hoop om volgend F1-seizoen terug te keren op de grid, maar riep onlangs dat hij weet dat de tijd begint te dringen. Begin juni liet ook Wolff weten dat de situatie voor het maken van een comeback ongunstig is. Voormalig F1-coureur Sebastian Vettel, tevens een goede vriend van Schumacher, was afgelopen weekend op de Nürburgring om een demonstratie te geven in de Red Bull RB7. Sky Sports vroeg hem meteen naar zijn gedachten over de F1-kansen van Schumacher. "Het is op dit moment een lastige situatie", aldus de viervoudig wereldkampioen. "Er is waarschijnlijk nog maar één plekje over. Het is niet eenvoudig, maar juist erg lastig om dat in te vullen. Toch is er altijd een kans."

Hoewel F1 vroeger geen gebrek had aan Duitse coureurs, is dat nu wel anders. Met het vertrek van Vettel hebben onze oosterburen met Hülkenberg nog maar één rijder op de grid staan en jong Duits talent zit er momenteel ook niet aan te komen. Vettel hoopt daarom dat Schumacher ook in 2024 nog in de koningsklasse werkzaam kan blijven om toe te werken naar een tweede kans. "Ik denk dat het belangrijk is dat het volgend jaar op een bepaalde manier doorgaat voor hem, dat hij blijft werken aan de tweede kans. Vanuit Duits oogpunt is het onmisbaar. Hij is niet alleen het grootste jonge talent, maar op dit moment misschien wel het enige talent", besluit de 36-jarige oud-F1-coureur.