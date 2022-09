Vrijwel alle Formule 1-teams hebben al enige tijd een eigen opleidingstraject voor jonge talenten, maar Aston Martin bleef op dat vlak een beetje achter. Daar komt nu verandering in, want op de maandag na de Italiaanse Grand Prix heeft de Britse renstal aangekondigd dat het een eigen Driver Development Programme opzet. Dat programma is volgens Aston Martin opgezet in samenwerking met engineers en het management van het F1-team en moet talenten een route richting de Formule 1 bieden. Tegelijkertijd kondigde het merk ook het eerste lid van het programma aan. Dat is Felipe Drugovich, die zich tijdens de sprintrace in Monza kroonde tot Formule 2-kampioen.

Zijn komst naar het opleidingstraject van Aston Martin betekent dat Drugovich volgend jaar een van de officiële reservecoureurs van het team wordt. Daarnaast gaat hij een uitgebreid testprogramma afwerken in de AMR21 en woont hij diverse races bij als teamlid. Zijn eerste meters in een F1-bolide van Aston Martin gaat Drugovich als alles goed verloopt maken tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi, waar hij in de auto van Lance Stroll gaat stappen. Ook gaat hij later dit jaar deelnemen aan de afsluitende young driver test op het Yas Marina Circuit.

"Het is voor mij een geweldige kans om onderdeel te worden van het AMF1 Driver Development Programme, wat nog meer toevoegt aan wat al een zeer fijn en succesvol seizoen in 2022 was", zegt Drugovich over zijn aanstelling bij Aston Martin. "Winnen in de Formule 2 wordt al tijden gezien als de beste springplank richting een F1-carrière en mijn rol bij AMF1 geeft mij alle tools om de cruciale volgende stap te zetten. In 2023 ga ik een flinke leercurve tegemoet: ik ga samenwerken met het F1-team, maar mijn hoofddoel is om te leren en mij als coureur te ontwikkelen. Ik hoop dat dit mij een kans geeft om in de toekomst in Formule 1 te racen."

"Felipe heeft veel talent, vastberadenheid en consistentie laten zien op weg naar de titel in de Formule 2. Ik herinner me vooral zijn geweldige overwinningen in de sprint- en hoofdrace in Barcelona in mei, die enorm indrukwekkend waren", vertelt Aston Martin-teambaas Mike Krack over Drugovich. Ook teameigenaar Lawrence Stroll was onder de indruk van de verrichtingen van de 22-jarige coureur. "We hopen hem te voorzien van de kwaliteiten en ervaring om de volgende stap in zijn carrière te kunnen zetten. Het zou uiteindelijk de ultieme beloning zijn als hij F1-coureur wordt, waarmee hij zich bij geweldige Braziliaanse coureurs als Emerson Fittipaldi en Ayrton Senna voegt."