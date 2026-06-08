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Red Bull-teambaas: "Wilden motor Max Verstappen al na Monaco vervangen"

Red Bull Racing was voor het weekend in Monaco al van plan om Max Verstappens RB22 na het weekend van een nieuwe krachtbron te voorzien, onthult teambaas Laurent Mekies.

Laurens Stade Filip Cleeren
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Erik Junius

De Grand Prix van Monaco was van korte duur voor Max Verstappen. Hij mocht starten van de tweede plaats, maar zijn Red Bull RB22 viel stil en hij zakte helemaal terug tot achteraan het veld. Hij kon de motor wel weer aan de praat krijgen, maar meldde problemen en kreeg de opdracht de auto naar de garage te sturen om uit te vallen.

Zo ging er een goede kans op een podiumplaats - en wellicht een zege - in rook op voor de viervoudig F1-kampioen, die zelf vooral opgelucht was dat niemand hem bij de start had geraakt.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies verklaart dat er inderdaad een probleem met de krachtbron was. "We hebben vastgesteld wat het probleem is", zegt Mekies, die niet in detail treedt over het probleem. "Het ontstond tijdens de formatieronde en gaf hem, en ons, geen enkele kans. Dat is wat het is."

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"Zoals je misschien weet, was dit ook Max' allereerste krachtbron, die na Monaco sowieso vervangen zou worden", voegt Mekies toe. "Dit is dus niet wat we wilden. Natuurlijk kunnen we ons alleen maar verontschuldigen bij Max, want het werk dat hij samen met het team had geleverd om in Monaco tot dat prestatieniveau te komen, was uitzonderlijk."

"Het is waarschijnlijk nog te vroeg om te bespreken wat de oplossing is, maar we denken dat we hebben vastgesteld wat het probleem is."

"Extra Max-effect"

Door de vroege uitvalbeurt is het vooral een kwestie van 'wat als' voor Verstappen. Mekies benadrukt dat het dan ook "pure speculatie" is om in te gaan op de vraag of Verstappen Andrea Kimi Antonelli meer onder druk had kunnen zetten.

Mekies wil dan vooral beklemtonen dat Antonelli "alle lof" verdient na zijn overtuigende zege in de straten van Monaco. "Hij heeft ons volgens mij allemaal verrast door hier in pas zijn tweede jaar zo snel te zijn", stelt de Fransman. "Vandaag liet hij zien dat wat hij gisteren deed niet slechts één magische ronde was, maar dat hij echt een heel serieus tempo had."

Red Bull was al van plan om de RB22 van Verstappen van een nieuwe motor te voorzien - en moet dat nu ook wel.

Red Bull was al van plan om de RB22 van Verstappen van een nieuwe motor te voorzien - en moet dat nu ook wel.

Foto door: Erik Junius

"Of Max dat tempo had kunnen aanvallen, zullen we nooit weten. Maar het niveau waarop Max in de kwalificatie reed, niet alleen in één ronde, maar ook in Q2 en in beide pogingen in Q3, was zeer indrukwekkend."

"We weten dat, zodra je Max comfortabel krijgt met de auto, je dat extra Max-effect krijgt. Ik had dus graag gezien wat hij in de race had kunnen doen", besluit de Red Bull-teambaas.

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