Albon lag door ademhalingsstilstand nacht op IC na operatie

Alexander Albon werd zaterdagochtend ziek en moest overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd een blindedarmontsteking geconstateerd. Hij is nog dezelfde dag geopereerd. Nyck de Vries moest daardoor in de Williams stappen als vervanger van de Thaise coureur.

In een verklaring laat het Williams Formule 1-team weten: “Na de diagnose van blindedarmontsteking op zaterdag 10 september is Alex Albon opgenomen in het San Gerardo-ziekenhuis voor behandeling. Hij is zaterdag rond lunchtijd succesvol geopereerd. Na de operatie heeft Alex last gehad van onverwachte complicaties door de anesthesie waardoor een ademhalingsstilstand plaatsvond, een gekende maar ongewone complicatie. Hij is overgebracht naar de intensive care waar hij aan de beademing heeft gelegen.”

Inmiddels gaat het beter met Albon. “Tijdens de voorbije nacht heeft hij uitstekend vooruitgang geboekt en de mechanische ventilatie is zondagochtend verwijderd. Hij is nu naar een gewone afdeling overgebracht en kan naar verwachting dinsdag terugkeren naar huis. Er zijn geen verdere complicaties opgetreden. Alex focust zich vanaf heden op zijn herstel en voorbereiding voor de Grand Prix van Singapore later deze maand.”

De Vries scoorde zondag de negende plaats in de Grand Prix van Italië. Hij maakte flinke indruk in zijn debuut als Formule 1-coureur.