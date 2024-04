Vowles: Minder updates Williams F1 in 2024 door zware crashes

De situatie bij Williams is de afgelopen weekenden penibel geweest en het is nog maar de vraag hoe snel het uit de problemen kan komen wat betreft het gebrek aan reserveonderdelen. In Japan volgde weer een klap met crashes voor Logan Sargeant en Alexander Albon, waarbij met name de crash van laatstgenoemde tot zorgen heeft geleid. Teambaas James Vowles laat bij F1TV weten dat het team foto's heeft genomen van de schade van de FW46 van Albon en stelt vast: "Het lijkt erop dat het te repareren valt, maar dat is dus op basis van de foto's."

Albon zelf was in orde na het contact met Daniel Ricciardo, maar zijn auto kreeg een stevige klap tegen de bandenstapels te verwerken. "De manier waarop de band [van de bandenstapel] onder de auto kwam, heeft de auto gesloopt. De auto ging heel snel van een redelijk hoge snelheid naar nul. Ik maak me gewoon zorgen. Ik heb er niet goed naar kunnen kijken omdat deze onder de banden stond, maar hopelijk is het in orde."

Een ander nadeel is dat Williams in Japan nieuwe onderdelen had meegenomen. "De updates die op de auto zaten zijn helaas kapot gegaan, dus we moeten de voorraden weer opbouwen en doorgaan", licht Vowles toe. Door het budgetplafond moet het team dus ook gaan afwegen wat prioriteit krijgt binnen de productie van nieuwe onderdelen. Het team werkt hard aan een reservechassis, maar dat zal naar verwachting pas gereed zijn voor de Grand Prix van Miami. Voor die tijd moeten er ook genoeg onderdelen meegaan naar China.

Doordat er dus gefocust moet worden op het opbouwen van de voorraden, verwacht Vowles dat zijn team dit jaar minder updates kan meenemen om de performance van de FW46 te verbeteren. "Voor elk team is het immens om drie grote incidenten te hebben waarbij vrijwel alle onderdelen kapot zijn gegaan. Je kunt er over een heel seizoen gezien mee omgaan, maar binnen een paar races gaat dat lastig. De impact zal zijn wat je ervan verwacht. We maken op de achtergrond zo snel mogelijk reserveonderdelen, maar het zal een impact op de performance hebben: we kunnen niet zo veel updates meenemen [later dit jaar]."

Juist dat doet Vowles en Williams pijn, wetende dat er een top-vijf aan teams is en dat elk punt kan gaan tellen voor Williams en teams als Haas F1, Sauber, RB F1 Team en Alpine. "Het zit heel dicht bij elkaar. Van RB tot aan ons en Alpine zit er niks tussen." De Brit hoopt dat zijn team zich herpakt en in China zal terugslaan na deze twee moeizame weekenden.