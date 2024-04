Williams F1 stuurt gecrasht chassis Albon terug naar fabriek

Alexander Albon beleefde in de openingsronde van de Grand Prix van Japan een crash na een aanvaring met Daniel Ricciardo. Daarbij schoof de Thai onder de bandenstapels bij bocht 3, waarbij de FW46 met name rechtsvoor zwaar beschadigd raakte. Voor Williams was dit het derde ongeluk in twee Grand Prix-weekenden. In Australië schreef Albon een chassis af bij een klapper in de eerste vrije training. Omdat Williams nog geen reservechassis heeft, moest Logan Sargeant zijn wagen voor de rest van het weekend afstaan aan Albon.

Diezelfde Sargeant was er in Japan weer bij, maar bezorgde Williams nieuwe problemen door te crashen in de eerste vrije training op Suzuka. Ditmaal overleefde het chassis de klap, maar het is wel weer een extra kostenpost - zowel qua geld als tijd - voor Williams. Het team krijgt het in aanloop naar de Grand Prix van China, over twee weken op het circuit van Shanghai, zelfs nog drukker door de nieuwe crash van Albon.

Williams heeft nog altijd niet de beschikking over een reservechassis. Dat komt pas in Miami, de zesde Grand Prix van het seizoen (in het eerste weekend van mei). “Dat duurt nog wel even”, zegt teambaas James Vowles. “Als je al je middelen inzet, dan kan het acht tot tien weken duren om een chassis te bouwen. En dan gaat het om een derde chassis: voor eerdere chassis duurt het nog langer, omdat je nog niet gewend bent aan het proces. Het is duidelijk dat dit niet het enige is waar we aan werken. We werken tegelijkertijd ook aan reserveonderdelen en updates.”

“Het was niet onze intentie om hier zonder derde chassis te zijn. De intentie was om er bij de start van het seizoen al direct drie te hebben”, vervolgt Vowles. Het proces heeft echter vertraging opgelopen omdat Williams tussendoor ook nog aan andere zaken werkt en het niet dezelfde faciliteiten heeft als een topteam. Vowles legt nog eens uit hoe ingewikkeld het is: “Het is echt heel complex. Het chassis bestaat uit duizenden onderdelen die je probeert op hetzelfde moment bij elkaar te brengen.”

