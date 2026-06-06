Aston Martin ziet nog geen licht aan einde tunnel in F1-crisis

Aston Martin Racing ziet voorlopig nog geen licht aan het einde van de tunnel. Dat stelt teambaas-ambassadeur Pedro de la Rosa nadat het team ook op vrijdag in Monaco worstelde met de AMR26, terwijl Fernando Alonso opnieuw kampte met de moeilijk bestuurbare auto en een uitstapje naast de baan maakte.

De reglementswijziging van 2026 heeft voor Aston Martin tot dusver desastreus uitgepakt. Na de overstap van Mercedes-klantmotoren naar een fabrieksrelatie met Honda zakte het team terug naar de achterhoede van het veld. De AMR26 werd in de eerste fase van het seizoen geplaagd door zowel een gebrek aan prestaties als betrouwbaarheidsproblemen.

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Een van de grootste problemen betrof trillingen vanuit de aandrijflijn, die batterijen beschadigden en zelfs voor gevoelloosheid bij de coureurs zorgden. Volgens De la Rosa is op dat vlak inmiddels vooruitgang geboekt, maar sportief vertaalt zich dat nog niet in betere resultaten. Aston Martin brengt momenteel nauwelijks updates mee, terwijl concurrenten hun auto's blijven ontwikkelen. De achterstand op het middenveld wordt intern als zeer groot beschouwd.

Tijdens de persconferentie op vrijdag in Monaco kreeg De la Rosa de vraag of Aston Martin inmiddels licht aan het einde van de tunnel ziet. "Zeker nog niet", antwoordde hij. "We staan waar we staan. Het is een moeilijke start, vooral omdat we ons bevinden op een positie waarvan we niet verwachtten daarin terecht te komen."

"Wat we nu hebben is een zeer moeilijke auto, met coureurs die hun uiterste best doen. Ze leveren ongelooflijk werk om de auto zo snel mogelijk te laten rijden op een betrouwbare en veilige manier. Maar het is moeilijk. Ik zou liever wachten met dit soort antwoorden tot we daadwerkelijk het licht zien, wanneer de upgrades op de auto zitten en we kunnen vertrouwen op feiten."

"Het is voor iedereen moeilijk. Zeker voor de coureurs, want zij moeten de auto besturen, de media te woord staan en ieder weekend opnieuw dezelfde vragen beantwoorden over bekende problemen." Foto door: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Volgens De la Rosa wordt er binnen het team al maanden gesproken over toekomstige verbeteringen, zonder dat die zich nog hebben vertaald in tastbare resultaten. "We hebben zo veel gesproken over wat er mogelijk komt en over het licht aan het einde van de tunnel, dat we onszelf soms een beetje herhalen. Het is voor iedereen moeilijk. Zeker voor de coureurs, want zij moeten de auto besturen, de media te woord staan en ieder weekend opnieuw dezelfde vragen beantwoorden over bekende problemen."

Daar komt bij dat Aston Martin de komende races nog geen grote updates verwacht. "We zien de upgrades wel aankomen, maar ze zijn nog ver weg. De motivatie is er absoluut. Fernando en Lance zijn enorm ondersteunend geweest. Ze werken hard in de simulator, met het raceteam en in de fabriek. Maar als je niet staat waar je verwacht had te staan, wordt alles ingewikkelder."

Alonso opnieuw geconfronteerd met bestuurbaarheidsproblemen

De worstelingen van Aston Martin kwamen vrijdag opnieuw aan het licht toen Alonso in de tweede vrije training de controle over zijn auto verloor bij het aanremmen van de Nouvelle Chicane. De Spanjaard raakte de muur, maar wist een grotere crash te voorkomen.

Opvallend genoeg had Alonso donderdag al geklaagd over "willekeurige terugschakelingen". Volgens hem kunnen die leiden tot blokkerende achterwielen, een probleem dat in Monaco extra gevaarlijk is door de nabijheid van de muren. Het probleem hangt samen met de aandrijflijn. Naast de overstap naar Honda-motoren produceert Aston Martin sinds dit seizoen ook zijn eigen versnellingsbakken.

Kort na Alonso's incident werd De la Rosa gevraagd of de uitstapper verband hield met de eerder genoemde terugschakelproblemen. "Ik weet niet precies wat er gebeurd is", antwoordde hij. "Er was sprake van een flinke blokkering van de achterwielen, maar ik heb de data nog niet kunnen bekijken. Ik weet dus niet of het verband hield met het terugschakelen of niet."

"Hij liet op een bepaald moment zelfs de rem los om de auto weer onder controle te krijgen, anders was het een volledige spin geworden. Hij heeft het dus goed opgevangen en kwam er uiteindelijk vanaf met slechts een licht beschadigde voorvleugel."

Hoewel hij nog geen definitieve conclusie wilde trekken over Alonso's specifieke moment, was zijn oordeel over de auto duidelijk. "Ik heb de data niet gezien en nog niet met Fernando gesproken, maar het is absoluut geen gemakkelijke auto om te besturen."

De la Rosa wees daarbij ook op de uitdagingen die de nieuwe generatie krachtbronnen voor alle teams met zich meebrengt. "Dit jaar is het voor teams en motorleveranciers nog steeds lastiger om tijdens het terugschakelen een constante koppelafgifte te leveren. Coureurs proberen in de apex vaak een zeer korte versnelling te gebruiken om meer energie terug te winnen voor de batterij. Als het terugschakelproces dan niet soepel verloopt, wordt het probleem alleen maar groter. Daar bevinden wij ons momenteel."

Kleine stapjes vooruit

Toch ziet De la Rosa op enkele vlakken vooruitgang. De eerder genoemde trillingsproblemen zijn volgens hem inmiddels verdwenen. Ook een zitprobleem waarmee Alonso recent kampte lijkt opgelost. Aston Martin werkte eerder deze week op Monaco aan een aangepaste installatie waarbij de stoel uit de 2025-auto werd gebruikt in het chassis van 2026.

"Fernando zei na de eerste training niets over zijn stoel, wat positief is. Dat betekent dat al het werk dat dinsdag is verricht heeft gewerkt. Lance klaagde wel over problemen met zijn stoel, dus er zijn nog steeds zaken die we moeten oplossen. Maar het gaat in de juiste richting."

Voorlopig lijkt Aston Martin echter nog een lange weg te moeten afleggen voordat dat licht aan het einde van de tunnel daadwerkelijk zichtbaar wordt.