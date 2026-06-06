Fernando Alonso heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco opnieuw hard uitgehaald naar de huidige generatie Formule 1-auto's. De Aston Martin-coureur strandde op de 21ste plaats en zag in het prinsdom geen enkel teken dat de problemen van zijn team afnemen. Volgens de tweevoudig wereldkampioen reiken de zorgen bovendien verder dan alleen de prestaties van de AMR26.

Aston Martin probeerde tussen vrijdag en zaterdag nog verschillende set-upwijzigingen door te voeren, maar volgens Alonso veranderde dat weinig aan het fundamentele beeld. "Geen groot verschil met gisteren", stelde de Spanjaard na afloop. "We hebben veel aan de afstelling veranderd, maar het probleem zit niet in één rijhoogte of één stabilisatorstang. Er zijn meer fundamentele problemen met deze auto."

Alonso had vrijdag al geklaagd over chronisch onderstuur, inconsistente terugschakelmomenten en de manier waarop de huidige hybride aandrijflijnen het gedrag van de auto beïnvloeden. Na de kwalificatie concludeerde hij dat Aston Martin in Monaco tegen exact dezelfde beperkingen aanloopt als op andere circuits.

"We hoopten hier misschien iets competitiever te zijn omdat Monaco zo anders is, maar in de eerste vrije training zagen we al dat we hier ook langzaam zijn", zei Alonso. "Het verhaal herhaalt zich ieder weekend. Na de zomerstop hebben we geen updates meer gebracht en staan we achteraan het veld."

We hoopten hier misschien iets competitiever te zijn omdat Monaco zo anders is, maar in de eerste vrije training zagen we al dat we hier ook langzaam zijn", zei Alonso. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De ervaren coureur vond dat hij zelf weinig meer uit de auto had kunnen halen. "Ik denk dat ik vandaag een goede ronde heb gereden met de auto die ik had. Er is maar één andere auto die hetzelfde pakket heeft en we proberen elkaar te pushen, maar er is eigenlijk geen andere competitie dan dat."

Ook qua rijeigenschappen zag Alonso nauwelijks vooruitgang. "De terugschakelingen zijn erg lastig, de opschakelingen ook. We verliezen synchronisatie wanneer we langzaam door een bocht gaan. We missen grip aan de voorkant en de vooras werkt hier simpelweg niet goed genoeg. In Monaco kun je dan niet nauwkeurig genoeg rijden dicht langs de muren."

Toch richtte Alonso zijn scherpste kritiek opnieuw op de reglementen van 2026. Volgens hem zijn de problemen die coureurs ervaren geen individueel teamprobleem, maar een gevolg van de huidige generatie auto's.

"Aan deze generatie kun je niets veranderen", stelde hij. "Dit is het verhaal tot 2030 of wanneer dan ook. Deze generatie auto's is gewoon niet goed. Natuurlijk wordt niet iedereen even uitgesproken, maar kijk naar wat er gebeurt. We praten al tijdens race zes over motorwijzigingen voor volgend jaar én zelfs over veranderingen voor 2030. Dat vertelt je alles. Niemand is gelukkig met de huidige auto's."

Voor Aston Martin rest voorlopig vooral de hoop op een omvangrijk ontwikkelingspakket later dit seizoen. Alonso schat dat het team nog altijd meerdere seconden tekortkomt op de top. "We proberen zoveel mogelijk onderdelen samen te brengen in één pakket na de zomer. Hopelijk spreken we daarna een andere taal."