Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Italië

Winnaars:

Max Verstappen begon na de demonstratie op Spa-Francorchamps ook als de torenhoge favoriet op het volgende low-downforce circuit. Waar Verstappen zou starten op zondag, hij werd geacht om voor de vijfde opeenvolgende keer te winnen. Precies dat is gebeurd. Een nieuwe gridstraf veranderde er niets aan. Sterker nog: binnen één ronde was P7 omgezet in een derde plek en niet veel later zag Charles Leclerc de Red Bull in zijn spiegels opdoemen. Eigenlijk wist de Monegask toen al hoe laat het was. De vroege pitstop was geen strategische fout, want zoals Verstappen zelf ook al aangaf, was hij op iedere compound sneller en had hij sowieso gewonnen. De keuze voor iets meer downforce pakte goed uit waardoor de race pace wederom ongenaakbaar was. Dat Verstappen in de slotfase (voor de safety car) op oudere mediums weinig verloor ten opzichte van Leclerc op softs zegt genoeg. Ook het Autodromo Nazionale di Monza staat inmiddels op zijn erelijst, een erelijst die binnenkort waarschijnlijk ook een record (meeste zeges per jaar) en een tweede wereldtitel rijker is. Niemand twijfelt er nog aan, het is alleen nog de vraag wanneer de fles mag worden ontkurkt.

Toch was Verstappen voor de verandering eens niet de Nederlander waar de meeste aandacht naar uitging in de paddock. Nee, in het vierkantje na afloop was de verzamelde pers vooral geïnteresseerd in het verhaal van 'Driver of the Day': Nyck de Vries. De 27-jarige reservecoureur van Mercedes kwam naar Italië om een vrije training voor Aston Martin te rijden, maar gaat uiteindelijk met twee WK-punten weer naar huis. Wat er sinds zaterdagochtend is gebeurd, zal De Vries niet snel vergeten en alle gebeurtenissen hebben hem nog meer op de kaart gezet richting volgend jaar. Natuurlijk ging de Williams goed op Monza en waren er veel gridstraffen, maar zonder noemenswaardige voorbereiding instappen en meteen WK-punten pakken in een knappe prestatie. Punten scoren tijdens het debuut voor Williams is trouwens alleen Jacques Villeneuve en Nico Rosberg eerder gelukt, twee latere wereldkampioenen. Alhoewel de toekomst van De Vries nog altijd ongewis is, mag één ding nu duidelijk zijn in de paddock - ook bij onder meer Verstappen, George Russell en Toto Wolff: De Vries heeft genoeg laten zien om een volwaardig zitje te verdienen.

Het laatste stekje bij de winnaars kan zowel naar Carlos Sainz als Lewis Hamilton gaan. Beide heren reden naar voren, waarbij de zevenvoudig wereldkampioen misschien nog wel meer lof verdient. De Mercedes heeft namelijk nog altijd veel drag, waardoor een inhaalrace op Monza helemaal geen abc'tje was. Toch gaat de voorkeur hier uit naar Sainz en in het kielzog daarvan naar Ferrari. Dat komt doordat de race voor eigen publiek behoorlijk pijnlijk had kunnen worden na de deceptie van Spa. Leclerc erkende na afloop dat hij zich groot heeft gehouden, maar best een beetje met angst en beven naar weer een low-downforce circuit ging. Met de immer hoge verwachtingen van de tifosi, had dit vrij beroerd kunnen uitpakken. Beide auto's in een speciale livery zagen er zondag echter een stuk beter uit dan op Spa. Leclerc kon in ieder geval iets van een vuist maken en heeft een knappe poleronde afgeleverd, Sainz sneed vanaf de achttiende startplek als een warm mes door de boter. De gedroomde winnaar hebben de tifosi niet gekregen en dat maakten ze tijdens de podiumceremonie ook nogal duidelijk, maar Ferrari heeft zich in ieder geval veel beter gepresenteerd dan dat vooraf werd gevreesd. Het is in de kantlijn zeker een complimentje waard.

Verliezers:

De grootste verliezer is - naast Alexander Albon die we natuurlijk het allerbeste wensen - zonder twijfel Nicholas Latifi. Dat hij een maatje minder is dan Albon en Russell was al bekend, maar verslagen worden door een invaller zonder voorbereidingstijd is andere koek. Het is pijnlijk en veelzeggend, andere woorden zijn er niet. Dat Latifi na zestien races nog puntloos is en De Vries er na één Grand Prix al twee op zijn naam heeft, zegt genoeg over de keuze die gemaakt moet worden. Natuurlijk brengt de Canadees geld mee, maar met de punten die hij laat liggen, kost hij ook geld in het constructeurskampioenschap. Wat betreft zijn kansen voor volgend jaar heeft Latifi Jost Capito laten weten dat alle races voor Silverstone niet mee mogen tellen in zijn beoordeling. Toen had hij nog niet altijd hetzelfde materiaal als Albon. Maar hoe aardig en netjes Latifi ook altijd is tijdens zijn persmomenten, er valt niet anders te zeggen dan dat het weekend in Monza eigenlijk wel volstaat voor die evaluatie. De Vries heeft in één weekend meer laten zien dan Latifi in zeven maanden.

Alpine is één van de formaties die zich veel meer van het raceweekend op Monza had voorgesteld. De Franse equipe mag derhalve ook tot de verliezers worden gerekend. Het team van Otmar Szafnauer heeft tot dusver grote indruk gemaakt op low-downforce circuits, met Spa als een goed voorbeeld. De tegenstand - lees: McLaren - vreesde daardoor weer een knauw te krijgen op de hogesnelheidstempel van Monza. Onderaan de streep heeft de brigade uit Woking echter meer punten aan het voorbije weekend overgehouden dan Alpine. Het komt vooral door de uitvalbeurt van Fernando Alonso, die zijn kans door alle gridstraffen juist schoon zag. Esteban Ocon stond door zijn eigen straf voor een inhaalrace vanaf P14, maar noemde de zondag los daarvan 'teleurstellend' doordat de race pace er simpelweg niet was. Geluk bij een ongeluk is wel dat de schade ten opzichte van McLaren meevalt met P7 voor Lando Norris. Zonder de onfortuinlijke uitvalbeurt van Daniel Ricciardo, die overigens goed ging, had die groter kunnen zijn.

Om het verhaal compleet te maken eindigen we met het team waar Nyck de Vries zijn F1-weekend is begonnen: Aston Martin. Dat team was op zondag al vroeg klaar door een dubbele DNF, waarmee de laatste Formule 1-race van Sebastian Vettel op Europese bodem in mineur is geëindigd. Vettel heeft een speciale band met het circuit van Monza en werd voorafgaand aan de race ook hartstochtelijk toegejuicht door de tifosi. Het afscheid dat hij in het noorden van Italië had verdiend, is er niet gekomen. Een probleem met de ERS bleek fataal, al had Vettel voordien ook al door dat het een lastig verhaal zou worden. Dat wist hij eigenlijk al toen hij vrijdagmiddag het stokje overnam van De Vries, die in zijn mediasessie zelf aangaf dat de Aston Martin-auto 'erg lastig te besturen was'. Vettel en Lance Stroll kwamen met exact hetzelfde verhaal, waaruit blijkt dat Aston Martin de zaakjes afgelopen weekend geen moment voor elkaar heeft gehad en dat het achter de feiten aan heeft gehobbeld. Er is met andere woorden nog werk aan de winkel voor 'El Plan' van Alonso...

F1-update: Max Verstappen flikt het in Ferrari-land, alle lof voor Nyck de Vries in Italië