Rinus VeeKay heeft in de nacht van zondag op maandag net naast een podiumplaats gegrepen in de IndyCar-race op World Wide Technology Raceway. De Nederlander vocht lange tijd mee om een plek bij de top drie, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. Daarmee behaalde hij wel zijn beste resultaat van het seizoen voor Juncos Hollinger Racing.

De race werd gewonnen door Josef Newgarden. De coureur van Team Penske hield in de slotfase de Zweed Marcus Ericsson van Andretti Global achter zich. Het verschil op de streep bedroeg 0,6613 seconde. Derde werd Ed Carpenter Racing-coureur Christian Rasmussen uit Denemarken.

Beste resultaat voor VeeKay in 2026

VeeKay begon de race vanaf de dertiende startplaats en werkte zich in een foutloze race naar voren, mede dankzij een voortreffelijk werkende pitcrew.

Met nog 57 van de 260 ronden te gaan bevond hij zich in de top vier, in achtervolging op Rasmussen, Ericsson en Newgarden. Hoewel VeeKay in de slotfase niet het tempo van de top drie kon volgen, reed hij onbedreigd naar de vierde plaats, op 3,435 seconden van winnaar Newgarden.

Het resultaat betekent niet alleen zijn beste klassering van het seizoen, maar ook het beste resultaat voor Juncos Hollinger Racing sinds Conor Daly in 2024 met het team een podiumplaats behaalde in Milwaukee.

"We hebben een goede avond gehad", zei de 25-jarige VeeKay. "We hadden een goed tempo en konden ons door het verkeer heen werken. Aan het begin van de race vielen sommige dingen niet onze kant op, waardoor we terugvielen. Tijdens de laatste pitstops maakten we echter de juiste keuzes. Als team hebben we geweldig werk geleverd. De JHR Chevrolet was erg goed."

VeeKay deed tegen het einde van de race nog een ultieme aanval op het podium, maar kwam net tekort om Rasmussen voorbij te gaan.

"Ik had aan het einde iets te veel onderstuur", aldus de Nederlander. "Toen ik naast Christian [Rasmussen] zat, lukte het niet om er voorbij te komen. Als coureur ben je dan toch teleurgesteld over een vierde plaats, omdat je met lege handen naar huis gaat. Maar het team heeft echt uitstekend werk geleverd."

"Ik ben vooral blij dat we konden laten zien welke snelheid en kracht we hebben, zeker als relatief klein en jong team. Op dit moment verslaan we de 'big boys'."