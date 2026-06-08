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Formule 1 GP van Barcelona-Catalonië

F1 Barcelona-Catalonië 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden

In dit overzicht vind je het volledige Formule 1-tijdschema voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië 2026 op het Circuit de Barcelona-Catalunya, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Belangrijkste informatie in één oogopslag

  • Race: zondag 14 juni 2026
  • Starttijd: 15.00 uur (Nederlandse tijd)
  • Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Ronden: 66

Veel tijd om bij te komen van de Grand Prix van Monaco is er niet voor de Formule 1, want er staat aankomend weekend meteen weer een race op het programma. De double-header wordt afgesloten met de nieuwe Grand Prix van Barcelona-Catalonië, die op het voor F1 zeer bekende Circuit de Barcelona-Catalunya wordt verreden.

Dat circuit was sinds begin jaren 90 de gastheer van de GP van Spanje, maar dat evenement wordt vanaf dit jaar in Madrid gehouden. Dit jaar staat het circuit nabij Barcelona dus op de kalender voor de GP van Barcelona-Catalonië. Andrea Kimi Antonelli begint als WK-leider aan het raceweekend, maar kan hij zichzelf ook een nieuwe overwinning bezorgen? Of weet George Russell terug te slaan in de titelstrijd?

Hoe laat begint de F1-race in Barcelona 2026?

De Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië wordt verreden op zondag 14 juni 2026. De race begint, zoals gebruikelijk bij Europese races, om 15.00 uur Nederlandse tijd. Zonder lange onderbrekingen door safety cars of rode vlaggen wordt de winnaar van de race rond 16.30 uur afgevlagd.

F1 tijdschema Barcelona 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.

Datum Sessie Tijd (CEST)
Vrijdag 12 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u
Vrijdag 12 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u
Zaterdag 13 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u
Zaterdag 13 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u
Zondag 14 juni Grand Prix van Barcelona-Catalonië 15.00u

Veelgestelde vragen over de GP van Barcelona-Catalonië

Hoeveel ronden telt de GP van Barcelona-Catalonië?

Voor de Formule 1-coureurs staan er 66 ronden op het programma op het 4,657 kilometer lange Circuit de Barcelona-Catalonië. De totale raceafstand komt hierdoor uit op 307,236 kilometer. 

Is er een sprintrace tijdens de GP van Barcelona-Catalonië?

Nee, de Formule 1 organiseert tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalonië geen sprintrace. Om die reden hanteert de sport ook het gebruikelijke tijdschema met drie vrije trainingen, de kwalificatie en de race.

Waar wordt de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026 uitgezonden?

Het hele F1-weekend in Barcelona wordt live uitgezonden door Viaplay. Alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race zijn dus live te volgen bij de streamingdienst. Ook kun je inschakelen bij F1 TV Pro.

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