La Gazetta dello Sport: "De nieuwe koning van Monaco"

Nergens werd Antonelli's overwinning uitbundiger gevierd dan in zijn thuisland. La Gazzetta dello Sport kroonde de Mercedes-coureur direct tot "de nieuwe koning van Monte Carlo" en beschreef zijn zege als de officiële inhuldiging van een nieuwe Italiaanse sportheld.

Waar veel buitenlandse media de nadruk legden op de chaos in de slotfase, focuste de Italiaanse krant vooral op de volwassenheid waarmee Antonelli de race controleerde. De toon was bijna episch. Volgens de krant begon de overwinning al enkele minuten voor de start, toen Antonelli een bemoedigende omhelzing kreeg van zijn vader Marco.

"Toen het vizier eenmaal dichtging, stapte de jonge Italiaan een wereld binnen die volledig van hem was. Op pole-position in Monte Carlo bevond hij zich op een plek die normaal gesproken is voorbehouden aan de grootste namen uit de Formule 1."

Dat Antonelli vooraf had gezegd dat hij "niets magisch hoefde te doen, maar alleen een schone start moest maken", bleek volgens de krant de sleutel tot zijn succes. En terwijl achter hem de race veranderde in een chaos van uitvallers, safety cars en straffen, zag La Gazzetta uiteindelijk slechts één verhaal.

"In een race vol verrassingen, waarin Verstappen, Norris, Leclerc, Bottas en Bearman uitvielen, was er vooraan maar één verhaal: de kroning van Monaco's nieuwe koning."

Opvallend genoeg kreeg zelfs Lewis Hamiltons tweede plaats voor Ferrari relatief weinig aandacht. Voor Italië draaide alles om Antonelli.

L'Équipe en Le Monde: "Het was een fantastisch weekend", ook voor Frankrijk

De Franse media bekeken de race door een heel andere bril. Hoewel Antonelli's dominantie werd erkend, draaide de berichtgeving vooral om Isack Hadjar, die zijn eerste podium voor Red Bull veiligstelde na een race vol onzekerheid. De Franse sportkrant L'Équipe vatte dat samen met Hadjars veelzeggende reactie na afloop: "Mijn God, waarom moet het altijd zo moeilijk zijn?"

Hoewel Antonelli's dominantie werd erkend, draaide de berichtgeving vooral om Isack Hadjar, die zijn eerste podium voor Red Bull veiligstelde na een race vol onzekerheid. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Voor L'Équipe was Monaco bovenal een race van overleven. Straffen, onderzoeken en technische problemen bepaalden het verhaal, waarbij Hadjar uiteindelijk als één van de grote winnaars uit de chaos tevoorschijn kwam.

Ook Le Monde koos voor een uitgesproken Franse invalshoek. De krant omschreef Hadjars podium als een emotionele achtbaan en benadrukte de motorproblemen waarmee hij gedurende de race moest omgaan. Daarnaast wees de krant op een statistisch detail dat in Frankrijk niet onopgemerkt bleef: voor het eerst sinds Spa-Francorchamps 2018 scoorden drie Franse coureurs punten in dezelfde Grand Prix.

Hadjar stond centraal, maar ook Pierre Gasly en Esteban Ocon kregen ruime aandacht. In een race die werd gedomineerd door stewards, onderzoeken en tijdstraffen vonden de Franse media vooral een nationaal succesverhaal.

Auto Bild en Sportschau: Antonelli onstuitbaar, Audi teleurstellend

De Duitse media hadden vooral oog voor de contrasten van de dag. Auto Bild omschreef Antonelli simpelweg als "onstuitbaar" en benadrukte zijn historische prestatie als jongste winnaar ooit van Monaco. Tegelijkertijd wees de krant op het vroege uitvallen van Max Verstappen, waardoor een potentiële uitdager al snel uit beeld verdween.

De publieke omroep Sportschau richtte zich meer op de gebeurtenissen rondom de race zelf. De rode vlag vanwege beschadigd asfalt, de lange onderbreking, de straf voor George Russell en de voortdurende verwarring bij de stewards kregen veel aandacht. Daarnaast wees de omroep op een symbolisch moment: Antonelli zette teamgenoot Russell zelfs op een ronde.

Ook de problemen van Audi kwamen uitgebreid aan bod. Nico Hülkenberg greep opnieuw naast punten, waardoor de Duitse fabrikant nog altijd wacht op zijn eerste WK-punten in de Formule 1.

Marca: Antonelli treedt toe tot de legendes

De meest uitgesproken lof kwam wellicht uit Spanje. Volgens Marca won Antonelli niet zomaar de Grand Prix van Monaco, maar trad hij toe tot het rijtje legendes van het prinsdom. De krant omschreef hem als "veel meer dan een talent met de snelste auto".

"De Italiaan is niet langer simpelweg een wonderkind in de snelste auto van het veld. Hij wordt iets veel groters."

"De Italiaan is niet langer simpelweg een wonderkind in de snelste auto van het veld. Hij wordt iets veel groters." Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Volgens de Spaanse krant zat de ware kracht van zijn overwinning niet alleen in de snelheid, maar ook in de psychologische impact op zijn rivalen. "De Mercedes-coureur won niet alleen de race; hij deelde zijn concurrenten opnieuw een mentale dreun uit." Terwijl Verstappen uitviel, Russell opnieuw problemen kende en Leclerc crashte, bleef Antonelli foutloos.

Daarnaast keek Marca ook uitgebreid naar de Spaanse coureurs. Fernando Alonso kreeg lof voor een sterk weekend ondanks een tegenvallend resultaat, terwijl Carlos Sainz volgens de krant even mocht dromen van punten voordat zijn race in teleurstelling eindigde.

The Guardian: "Een kampioensrit", Antonelli slaagt voor zijn grootste test

De Britse krant The Guardian zag in Monaco misschien wel Antonelli's meest indrukwekkende overwinning tot nu toe. Niet vanwege zijn snelheid – die stond volgens de krant al buiten kijf – maar vanwege de manier waarop hij reageerde toen de race in de slotfase plotseling veranderde.

Waar de meeste coureurs werden geconfronteerd met safety cars, rode vlaggen, straffen en herstarts, bleef Antonelli volgens de krant opvallend koel. Vooral de laatste herstart na de rode vlag werd gezien als zijn grootste examen van de dag.

"Terwijl Hamilton naast hem op de eerste startrij stond en Antonelli iets minder goed wegkwam, was het ongetwijfeld een moment waarop zijn hart in zijn keel zat. Toch behield hij zijn lijn, zijn kalmte én zijn leidende positie."

The Guardian omschreef zijn optreden als "een meesterlijke demonstratie" en zelfs als "een kampioensrit". De krant stelde dat Antonelli niet alleen de race controleerde, maar ook precies wist wanneer hij risico moest nemen en wanneer niet.

"Hij leverde een kampioenswaardige prestatie af en verzekerde zich van een overwinning die weleens de eerste van vele in Monaco zou kunnen blijken."

Lange tijd leek een anonieme race Bortoleto's lot, maar dankzij een slimme strategie, de chaos in de slotfase en meerdere straffen na afloop schoof hij alsnog op naar de elfde plaats. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

GE: De negentienjarige veteraan

De Braziliaanse media besteedden vanzelfsprekend veel aandacht aan Gabriel Bortoleto. Na technische problemen voor de start moest de Audi-coureur vanuit de pitstraat vertrekken. Lange tijd leek een anonieme race zijn lot, maar dankzij een slimme strategie, de chaos in de slotfase en meerdere straffen na afloop schoof hij alsnog op naar de elfde plaats.

Toch draaide ook in Brazilië veel uiteindelijk om Antonelli. GE omschreef de Mercedes-coureur als een "negentienjarige veteraan", die ondanks herstarts, safety cars en de druk van Hamilton nooit een moment zijn kalmte verloor.

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Autosport Web: Chaos voor iedereen, behalve voor Antonelli

Misschien kwam de meest interessante analyse uit Japan. Waar veel Europese media spraken over chaos, zag Autosport Web vooral een demonstratie van pure snelheid. Volgens het medium werd Antonelli zelfs tijdens het navigeren door verkeer nooit serieus bedreigd.

De Japanse website beschreef hoe de Italiaan al vroeg grote gaten sloeg, vrijwel het hele veld op een ronde zette en zelfs op versleten banden nog sneller reed dan zijn concurrenten.

Een veelzeggend moment kwam toen Mercedes hem via de boordradio liet weten dat een snelste raceronde niet nodig was. Zelfs daarna bleef Antonelli sneller rijden dan de rest van het veld.

De Fransen schreven over Hadjar. De Brazilianen over Bortoleto. De Duitsers over Verstappens uitvalbeurt en Audi's teleurstelling. Maar overal werd Antonelli omschreven als de enige constante factor in een race die volledig uit de hand leek te lopen. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images