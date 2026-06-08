F1-update: Verstappen legt motorprobleem uit, waarom zoveel tijdstraffen in Monaco?
De zeer bewogen Grand Prix van Monaco en de nasleep in de paddock uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Kimi Antonelli heeft in Monaco zijn vijfde opeenvolgende Grand Prix gewonnen. Vooral de manier waarop was bijzonder. Niet alleen reed de jonge Italiaan bijna het hele veld op een ronde voorafgaand aan de rode vlag, hij toonde ook zijn mentale kracht door bij de staande herstart perfect stand te houden – ondanks een Ferrari naast zich.
Lewis Hamilton was desondanks blij met de tweede plek, al domineerde een andere uitspraak van hem na afloop de headlines. Volgens de Brit krijgt Ferrari namelijk ADUO, wat bij navraag in de paddock ook daadwerkelijk het geval lijkt. Mercedes zegt de updatemogelijkheid eveneens te krijgen – wat als een grote verrassing komt – zeker doordat Red Bull het zou mislopen, al blijft het wachten op de officiële berichtgeving van de FIA op maandag.
Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de motorische uitvalbeurt van Max Verstappen, de podiumnotering van Isack Hadjar, de rampzalige zondag voor George Russell en de crash van Charles Leclerc.
Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Winnaars en verliezers van de chaotische Grand Prix van Monaco
MotoGP vergroot ruimte tussen startrijen vanaf Duitse Grand Prix
Ferrari verklaart opmerkelijke strategie Leclerc tijdens GP Monaco
Wie het slechtst heeft geslapen na MotoGP Hongarije: Franco Morbidelli
Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor
Hamilton voelt zich herboren: "Wil mensen herinneren aan wie ik ben"
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026
Leclerc haalt uit na crash: "Nu lijk ik een idioot"
Antonelli zegeviert in GP van Monaco vol straffen, Verstappen valt uit
Hoe Ferrari en Audi de toekomst van Verstappen in F1 zouden kunnen bepalen
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Monaco
Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties