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Formule 1 GP van Monaco

F1-update: Verstappen legt motorprobleem uit, waarom zoveel tijdstraffen in Monaco?

De zeer bewogen Grand Prix van Monaco en de nasleep in de paddock uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:

Kimi Antonelli heeft in Monaco zijn vijfde opeenvolgende Grand Prix gewonnen. Vooral de manier waarop was bijzonder. Niet alleen reed de jonge Italiaan bijna het hele veld op een ronde voorafgaand aan de rode vlag, hij toonde ook zijn mentale kracht door bij de staande herstart perfect stand te houden – ondanks een Ferrari naast zich.

Lewis Hamilton was desondanks blij met de tweede plek, al domineerde een andere uitspraak van hem na afloop de headlines. Volgens de Brit krijgt Ferrari namelijk ADUO, wat bij navraag in de paddock ook daadwerkelijk het geval lijkt. Mercedes zegt de updatemogelijkheid eveneens te krijgen – wat als een grote verrassing komt – zeker doordat Red Bull het zou mislopen, al blijft het wachten op de officiële berichtgeving van de FIA op maandag.

Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de motorische uitvalbeurt van Max Verstappen, de podiumnotering van Isack Hadjar, de rampzalige zondag voor George Russell en de crash van Charles Leclerc.

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