Marquez voor Miller op eerste trainingsdag in Austin

Ondanks alle waarschuwingen rond het weer, was het vrijdagmiddag 'gewoon' droog en warm in Austin. Het asfalt was volledig opgedroogd, maar nog altijd bijzonder hobbelig. Zelfs op de tv-beelden was duidelijk waar te nemen hoe de motoren in onbalans gebracht werden door het onregelmatige asfalt op 5,47 kilometer lange circuit. Wie daar het minste last van had? Zijn naam viel eerder op de dag ook al: Marc Marquez. Met een 2.05.156 ging hij na enkele ronden alweer ruim aan de leiding in de sessie. Ook Jack Miller was opnieuw bezig aan een sterke sessie, hij stond op een halve seconde van Miller.

Met de dreigende regen op zaterdag hadden rijders er in de laatste minuten nog een taak bij: het noteren van een snelle tijd die mogelijk goed zou zijn voor directe plaatsing in Q2. Francesco Bagnaia opende het bal met een 2.04.793, maar die tijd werd al snel verbeterd door Takaaki Nakagami en Jack Miller. Andere coureurs die bezig waren aan een snelle tijd, verloren die ronde door gele vlaggen. Onder meer Johann Zarco werd het slachtoffer van de crashes van Miguel Oliveira (bocht 12) en Aleix Espargaro (bocht 18).

Voor Fabio Quartararo ging het net goed, hij klokte 2.04.366. Die tijd zou niet overleven toen Marquez nog eens aanzette voor een rondje. De oud-wereldkampioen kwam tot 2.04.164 en dat was genoeg voor de koppositie in de tweede vrije training. Zo topte de Spanjaard beide sessies op de vrijdag. Miller verbeterde zich in de slotfase nog en eindigde als tweede, net voor Quartararo.

Pol Espargaro werd vierde voor Nakagami en Bagnaia. Jorge Martin en Johann Zarco eindigden met hun GP21's ook bij de eerste zeven. Alex Rins was de beste van de Suzuki's op de negende plaats, Enea Bastianini zette zich in de slotfase nog op de tiende plaats. Hij was Brad Binder daarmee iets te snel af. Luca Marini werd twaalfde voor regerend wereldkampioen Mir, Andrea Dovizioso en Franco Morbidelli. Alex Marquez was zestiende voor Valentino Rossi, die een lastige dag kende. Oliveira crashte in de slotfase van de sessie en kwam daardoor niet tot een snelle tijd, de Portugees toonde echter verbetering ten opzichte van de vorige wedstrijden.

Espargaro crashte ook en kwam niet tot een snelle tijd, de Tech3-rijders Danilo Petrucci en Iker Lecuona waren de hekkensluiters in de tweede oefensessie.

Zaterdag gaat het Amerikaanse festijn verder met de derde vrije training om 16.55 uur Nederlandse tijd, de kwalificatie begint om 21.10 uur Nederlandse tijd.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten