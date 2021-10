Nieuwe Honda MotoGP-machine veelbelovend: “Echt heel anders”

Het Repsol Honda Team loopt al jaren achter de feiten aan. De machine is voor veel coureurs te complex om competitief te zijn. Marquez was de enige die regelmatig succes had met de machine, maar het merk kwam in een crisis terecht toen de Spanjaard door een zware armblessure een heel seizoen moest missen. Voor het eerst sinds 1982 wist geen van de Honda-coureurs in 2020 te winnen. Eerder dit jaar maakte Marquez in Duitsland een einde aan die negatieve reeks, maar dat had meer te maken met de gunstige lay-out van de Sachsenring. Daar werd de oud-wereldkampioen fysiek minder op de proef gesteld dan op andere circuits.

In Misano was Marquez terug bij af en liet hij zich opnieuw kritisch uit over de machine. De problemen concentreren zich vooral aan de achterkant van de machine, die onvoldoende grip geeft. Tijdens de testdagen na de GP van San Marino stelde Honda de nieuwe RC213V voor 2022 voor het eerst voor aan de coureurs. De machine is op enkele vlakken serieus veranderd. Marquez en Pol Espargaro hebben de machine serieus kunnen testen. Tijdens de persconferentie voor de Amerikaanse GP in Texas gaf Marquez feedback op het nieuwe type.

“Zoals je hebt kunnen zien, mochten we het prototype voor 2022 testen en dat was een groot verschil, een van de grootste verschillen die ik gezien heb sinds mijn tijd bij Honda”, aldus Marquez. “Ze werken ontzettend hard en voor mij was het een interessante test. We hebben onze zwakke punten verbeterd, maar dan komen er natuurlijk weer andere problemen om de hoek kijken. We hebben het al een beetje kunnen onderzoeken, de feedback van Pol en mij was redelijk vergelijkbaar. We waren beide meteen snel op de nieuwe motor. Het eerste contact was goed, maar we moeten blijven zoeken naar verbeteringen. Ook op andere circuits en met andere omstandigheden. Tijdens de test in Misano had het circuit zoveel grip en was het eenvoudig om snel te zijn.”

Gevraagd naar wat er precies beter is aan de nieuwe machine, vervolgde Marquez: “Natuurlijk zoeken we naar een motor die sneller en makkelijker is, die beter is in de bochten en meer grip heeft. Het is waar dat we dit jaar problemen hadden met grip aan de achterkant, daar ligt de focus en dat is zeker beter geworden. We hebben een beetje ingeleverd op het bochtenwerk, maar we weten ook dat we met een ander concept op andere vlakken kunnen winnen. Daar tegenover staat dat we ons sterkste vlak, het insturen van de bocht, juist weer kunnen verliezen. De rondetijden waren vergelijkbaar met de huidige machine, maar het is belangrijk dat je met nieuwe onderdelen op hetzelfde niveau begint als met de oude onderdelen zonder dat je er veel aan hoeft te doen.”