Hoe mooi de faciliteiten op de Amerikaanse omloop ook zijn, met het asfalt is er altijd gedoe. De kunstmatig aangelegde hoogteverschillen en de matige ondergrond zorgen ervoor dat het asfalt de mogelijkheid krijgt om te bewegen als er grote druk uitgeoefend wordt.

Twee jaar geleden waren MotoGP-coureurs voor het laatst op COTA en werd er al kritisch gesproken over de asfaltlaag. Maar dat was vrijdag, na de vrije trainingen voor de Grand Prix van dit weekend, niet anders. “We klagen al jaren over dit circuit en ze hebben er nog steeds niets aan gedaan”, verklaarde Aprilia-rijder Espargaro. “Het is hobbelig en heel gevaarlijk. De motoren waren in 2015 een stuk langzamer en na zes jaar is Marquez hier twee seconden langzamer. Het circuit is te gevaarlijk en voor mij is het twijfelachtig of er gereden kan worden. Ik zou het liever niet doen.”

"Dit is een grap"

WK-leider Fabio Quartararo vergeleek het met een motorcrossbaan en zet vraagtekens bij het doorgaan van de race. “Het is een circuit waar ik met mijn crossmotor zou willen trainen, maar nu gaat het veel sneller en zit ik op een MotoGP-machine”, verklaarde de Fransman, die vrijdag na Marc Marquez en Jack Miller op de derde plek eindigde. “Het is echt slecht. Ik kan me niet voorstellen dat ze er niets aan gedaan hebben. We hebben het drie jaar geleden al gezegd dat ze iets moesten doen en het is nu nog veel slechter. Het is net acceptabel om hier te racen, maar ik weet niet wat ik ervan moet denken. Het is een grap. Dit is geen MotoGP-circuit. Een rondje rijden gaat nog wel, maar twintig ronden... Ik denk dat we hier nog wat slechte momenten gaan zien.”

"Het asfalt beweegt gewoon"

Als de coureurs grotendeels alleen over het circuit rijden, kunnen ze de gevaren aardig inschatten. Het wordt anders als de race op zondag eenmaal begint, taxeert Quartararo: “Dan wordt het pas echt gevaarlijk, het is al heel gevaarlijk. De eerste paar ronden van de race zullen een probleem worden. We moeten het zien. In bocht 2, 3 en 10 is het heel slecht en die stukken zijn zonder hobbels al gevaarlijk zat. Met de hobbels is het nog een stap erger.”

Marc Marquez sloot zich in beknopte bewoording aan bij de lezing van zijn Franse tegenstander: “De conditie van het asfalt is op de limiet. Het probleem is niet zozeer dat de hobbels heel erg zijn, maar het lijkt wel alsof het asfalt drijft. Het beweegt gewoon. Dat maakt het zo lastig.”

Van de kalender?

De MotoGP heeft Brno in het verleden een ultimatum gesteld voor het opnieuw asfalteren van het circuit, hetgeen niet gebeurde. De Tsjechische ronde is daardoor van de kalender gehaald. Mogelijk stelt Dorna dezelfde eis aan COTA, maar de positie van het Amerikaanse circuit is een stuk sterker dan Brno destijds. Bovendien zijn er op Amerikaanse bodem geen realistische uitwijkmogelijkheden.

MotoGP-wereldkampioen Joan Mir weet echter zeker. “Als er niets gebeurt, dan kunnen we hier volgend jaar niet racen”, vertelde de Suzuki-man. “Er zijn natuurlijk wel oplossingen, maar dan hebben we het ook over serieus veel geld. Het is peperduur en ik weet niet of ze naar zoiets gaan kijken. Het lijkt erop dat ze hier elke drie jaar iets moeten doen aan het asfalt. Het is heel moeilijk, maar we moeten kijken naar een oplossing.”

De MotoGP-coureurs hebben vrijdagavond hun zegje over de veiligheid van COTA mogen doen tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de Safety Commission. De uitkomst van die vergadering is nog niet bekend.