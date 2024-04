Voorafgaand aan de vierde race in Jerez heeft zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Márquez mooie woorden over voor zijn rookie-landgenoot Pedro Acosta, die momenteel op een vierde plaats in het kampioenschap staat. “Pedro doet me denken aan die grote namen die ooit de MotoGP binnendrongen: Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo en Casey Stoner”, vertelt de Spanjaard aan Motorsport.com. “Diegenen die vanaf de eerste of tweede race al meestreden om poleposition, podiums en overwinningen. Dit jaar zal hij podiums pakken, zoals hij ook al heeft gedaan, en overwinningen. En waarom niet ook vechten om het wereldkampioenschap, zoals anderen deden?”, vraagt de 31-jarige coureur zich hardop af.

Velen in de paddock zijn ietwat verrast door het succes van Acosta en KTM zo vroeg in het seizoen. Het negentienjarige talent zit zelfs in de mix voor het kampioenschap, maar het verbaast Márquez niet dat zijn landgenoot zo goed voor de dag komt. De Gresini-coureur gelooft dat KTM voorafgaand aan het seizoen hoge verwachtingen had van de Spaanse Moto2-kampioen. “Ik denk niet dat Pedro [Acosta] de KTM-groep ondersteboven heeft geblazen”, vervolgt Marquez. “Ze wisten exact wat ze in huis haalden. Ik denk dat ze dit verwacht hadden. Ik zag het in ieder geval wel aankomen. Als je zijn prestaties in de Moto3 en Moto2 analyseerde, wist je dat hij in de MotoGP zou komen en snel zou zijn. Het is zijn natuurlijke proces”, concludeert de coureur uit Cervera.

Márquez mocht dit jaar zelf eveneens tweemaal plaatsnemen op het podium. Acosta blijft in het vizier van zijn landgenoot, die met 36 punten op een achtste positie staat, 18 punten achter de jonge coureur van het Tech3 GasGas-team. Acosta moet momenteel alleen Jorge Martin, Enea Bastianini en Maverick Viñales voor zich dulden, maar voelt ook de hete adem in de nek van Francesco Bagnaia en Brad Binder, die respectievelijk vier en vijf punten achter Acosta staan.