MotoGP-baas Honda in de war: Theoretische verbeteringen werken niet

Afgelopen winter heeft Honda de RC213V behoorlijk aangepast in de hoop uit het dal te klimmen. Dat is tot dusver echter niet gelukt, want in de eerste drie raceweekenden is nog geen enkele Honda-rijder in de top-tien geëindigd. Het zorgt voor een ietwat bedrukte sfeer binnen de Japanse gelederen, waar na de test in Valencia nog positieve geluiden klonken. Een van de problemen is dat de aanpassingen aan de RC213V op papier voor verbetering zouden moeten zorgen, maar Honda-teambaas Alberto Puig erkent dat het er in praktijk nog niet uit wil komen.

“Het enige dat ik kan zeggen, is dat ze hard hun best doen in Japan. Ze proberen het echt en werken aan veel verschillende dingen. Ze halen nieuwe mensen naar de groep, ze hebben meer mankracht. Het is ook niet zo dat ze slapen”, geeft Puig aan dat het aan de werklust van Honda niet ligt. “Aan de andere kant komen we er nog niet en presteert de motor niet. We hebben grote veranderingen doorgevoerd, we hebben theoretisch gezien goede verbeteringen gedaan. Op de baan zie je dat echter niet. Op dit moment zijn we ietwat in de war. We proberen veel, maar op de baan zien we weinig indrukwekkends.”

Puig verwoordt daarmee het gevoel dat Joan Mir voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix al uitsprak. De Spanjaard verklaarde op de vrijdag in Austin dat Honda de verkeerde weg heeft ingeslagen tijdens de ontwikkeling van de huidige motor. “Het is wanhopig, de situatie is heel moeilijk”, vervolgde hij na afloop van het raceweekend. “Als je iets meer wil doen, dan kan dat niet. Dat is ook wat er gebeurde in de race. Je ziet jezelf in het middenveld. Je komt dichter bij de rondetijden en dat lukt twee ronden, maar in de derde ronde geeft de motor op. Dat is het ritme dat er momenteel is. We moeten sterk zijn, hard werken en doorgaan met terugkomen uit deze situatie, waarin we een grote achterstand hebben.”

Honda beleeft een dramatische seizoensstart in 2024. In de eerste drie raceweekenden scoorde de fabrikant slechts acht van de maximale 111 punten. Tijdens de Amerikaanse GP bleef het Japanse merk zelfs helemaal puntloos. In de Grand Prix op zondag was Luca Marini de enige Honda-rijder die de finish haalde, al deed hij dat op ruim 33 seconden achterstand op de zestiende plek. Mir en LCR-rijders Johann Zarco en Takaaki Nakagami gingen allemaal onderuit op COTA.