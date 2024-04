De beslissing van Fabio Quartararo om een nieuw contract te tekenen bij Yamaha's MotoGP-team kwam als een kleine verrassing na alle kritiek van de Fransman op het gebrek aan vooruitgang. In Texas legde hij uit dat hij genoeg ambitie ziet bij de Japanse fabrikant om weer terug te keren aan de top en de vernieuwingen binnen het technische team, met de komst van Massimo Bartolini als technisch directeur als een belangrijk aspect.

Quartararo stond echter wel voor een dilemma, iets waar Marc Márquez in 2023 ook mee te maken had bij Honda. Na lang wikken en wegen besloot hij het team waar hij zijn zes MotoGP-titels mee behaalde te verlaten voor een nieuw avontuur bij Gresini Ducati. Quartararo nam in zijn situatie dus een ander besluit, maar Márquez stelt wel te begrijpen waarom. "Ik ben niet verbaasd dat Quartararo bij Yamaha blijft", zegt Márquez in een interview met Motorsport.com. "Allereerst omdat Yamaha Yahama is, en Honda is Honda. Vroeg of laat zullen ze er weer staan. Veel mensen hebben het vergeleken met mijn situatie, maar Fabio heeft nog veel meer tijd dan ik had", doelt de 31-jarige Spanjaard op het feit dat Quartararo slechts 24 jaar is en nog een lange carrière tegemoet gaat.

Daarnaast ziet Márquez nog een verschil ten opzichte van de situatie van de Yamaha-rijder, die geen last heeft van een zware blessure waar de voormalig Honda-rijder dat wel had. "Hij heeft niet zo'n periode doorgemaakt als ik, met een zeer ernstige blessure waardoor ik zelfs aan mezelf ging twijfelen. Dat is een fundamenteel verschil", benadrukt de Gresini Ducati-coureur.

Dat het bij Yamaha nog even gaat duren voordat het weer competitief zal zijn, bleek uit de race op het Circuit of the Americas. Quartararo behaalde de vijftiende plaats in de sprintrace, gevolgd door de twaalfde plaats in de hoofdrace. Zijn beste resultaat tot nu toe is de zevende plek in Portugal. Momenteel is de wereldkampioen van 2021 terug te vinden op de twaalfde plaats in het kampioenschap. Volgens Márquez moet Quartararo geduldig blijven. "Als je in zo'n project zit waarin je veel hebt gekregen en je meer beloofd is, dan is het normaal om geduld te hebben en erop te vertrouwen dat het komt. Je moet vertrouwen én geluk hebben, want alle technici werken hard. Het geluk zit hem in [de technici] die de sleutel vinden die leidt tot een competitieve motor", besluit Márquez.