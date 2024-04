Wat Fabio Quartararo overtuigde langer bij Yamaha te blijven

Yamaha maakte vorige week bekend dat Fabio Quartararo ook de komende twee seizoenen in Japanse dienst rijdt. De Fransman tekende een overeenkomst voor naar verluidt 12 miljoen euro per seizoen. De deal was verrassend, want door de matige prestaties wordt Quartararo al tijden in verband gebracht met andere teams. “Uiteraard hebben we met andere fabrikanten gesproken”, erkent de voormalig wereldkampioen goudeerlijk in Austin, waar dit weekend de Grand Prix van Amerika op het programma staat. “De beslissing was ook zeker niet gemakkelijk. In Portugal hadden we een geweldige meeting met het topmanagement van Yamaha over het project tot eind 2026. Er zijn een paar heel interessante dingen, die zelfs binnen Yamaha nog vertrouwelijk zijn, zoals nieuwe mensen. Het project wordt enorm. Dus de beslissing is in Portugal genomen.”

Op de vraag van Motorsport.com of de komende twee jaar voldoende is om weer competitief te worden, zegt Quartararo: “Ja. Ik weet niet precies wanneer. Dit jaar wordt niet eenvoudig, omdat we wat te laat zijn begonnen. We zullen halfweg het jaar al wat stappen zien, hopelijk kunnen we verder naar voren komen.”

Commitment van Yamaha

Yamaha heeft in de winter al een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo werd voormalig Ducati-engineer Max Bartolini aangesteld als technisch directeur. Quartararo is blij met zijn komst, en ziet ook op andere vlakken verbetering: “Een van de redenen is het budget dat beschikbaar is om de machine te verbeteren. Dat is bij Yamaha enorm hoog. De komst van Bartolini heeft ons een aantal goede ideeën opgeleverd. Yamaha kan die ideeën snel uitvoeren. Dat is superbelangrijk. Volgend jaar kan al heel anders worden.”

Hij voegt toe: “In Portugal werd veel informatie gedeeld waardoor ik wilde blijven. Wat me echt overtuigd heeft, is het feit dat we de werkwijze totaal veranderen. Al tijdens de test in Maleisië was er iets wat niet werkte. Een aantal engineers wilde het meteen van de motor halen. Anderen zeiden: ‘Nee, we gaan het probleem oplossen’, en vervolgens werkte het wel. En er lopen vertrouwelijke projecten die enorm zijn. Yamaha investeert veel in dit project. En als een merk als Yamaha me echt wil houden, ben ik ook loyaal naar hen toe.”