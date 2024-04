Wat Quartararo beweegt om toch bij MotoGP-team Yamaha te blijven

Hij wilde in een vroeg stadium duidelijkheid scheppen over zijn toekomst en dat is hem gelukt: vrijdag bracht Yamaha naar buiten dat Fabio Quartararo ook in 2025 en 2026 voor het Japanse fabrieksteam uitkomt. Het is een opvallende stap voor de MotoGP-kampioen van 2021, die moet toezien dat de Europese merken de zaken veel beter voor elkaar hebben. Na het behalen van de wereldtitel deed Quartararo in 2022 nog tot de laatste race mee om het kampioenschap, om die strijd te verliezen van Francesco Bagnaia. Afgelopen jaar volgde een teleurstellend jaar, waarin de Yamaha M1 niet competitief was en de Fransman slechts drie keer op het podium eindigde.

Het zorgde voor een kritische houding bij Quartararo, die zich ontevreden toonde over de ontwikkelingen bij Yamaha en daarmee voor geruchten zorgde over zijn toekomst. Zijn in 2022 getekende deal zou eind 2024 aflopen en met zijn uitspraken voerde hij de druk op zijn werkgever op. "Yamaha is mijn prioriteit, want het is het merk dat me naar de MotoGP heeft gehaald. Ik vertrouw Yamaha en ik heb ze een kans gegeven, maar er komt geen tweede kans", vertelde hij in augustus tijdens een interview met Motorsport.com. "Yamaha belooft me al drie jaar dingen in een pdf-document van tien pagina's, waarvan ze negenenhalve pagina niet leveren. Dit jaar wil ik niet zo'n pdf zien."

Forse achterstand, maar Yamaha bereid om te veranderen

Yamaha is de afgelopen maanden hard aan de slag gegaan om de M1 te verbeteren, maar tot geweldige resultaten leidde het vooralsnog niet. In Qatar kwam Quartararo 1,2 seconde tekort op polesitter Jorge Martín, om in de sprintrace en de Grand Prix op respectievelijk twaalf en achttien seconden van de winnaar te eindigen. Op het stoffige asfalt in Portugal verging het hem weliswaar iets beter met slechts zes tienden achterstand op de polesitter. Ook scoorde hij in beide races punten, al gaf hij respectievelijk zeven en twintig seconden toe op de winnaars van de sprintrace en de Grand Prix. Afgaande op de eerste twee raceweekenden lijkt Quartararo dus te hebben bijgetekend in de wetenschap dat hij dit jaar niet om de wereldtitel kan strijden - en waarschijnlijk ook niet in 2025 en 2026.

In Portugal scoorde Fabio Quartararo punten in zowel de sprintrace als de Grand Prix. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Het goedmaken van zo'n achterstand kost tijd, zelfs nadat Yamaha deze winter toesloeg door haar nieuwe technisch directeur Max Bartolini weg te kapen bij Ducati. De verwachting is dat het merk dit jaar onder normale omstandigheden op de meeste circuits minimaal acht tienden van een seconde mist ten opzichte van Ducati en in mindere mate KTM en Aprilia. Ondanks de teruggekeerde concessies lijkt het met de huidige situatie en de stabiele reglementen tot 2027 schier onmogelijk om deze achterstand binnen twee jaar goed te maken. Dat geldt al als Yamaha de komende jaren de juiste dingen doet, laat staan als er verkeerde stappen worden gezet.

Quartararo heeft echter ook gezien dat Yamaha druk bezig is geweest met het veranderen van de werkwijze, wat ondersteund wordt door de komst van Bartolini. Voor het ondertekenen van zijn nieuwe contract heeft de 25-jarige rijder uit Nice ongetwijfeld nog meer technische garanties gekregen van het merk, maar ook de financiële voorwaarden van zijn deal zijn bijzonder interessant. Naar verluidt gaat Quartararo zo'n twaalf miljoen euro per jaar verdienen, ruimschoots meer dan Bagnaia onder zijn nieuwe contract bij Ducati krijgt. Zelfs als de Italiaan wereldkampioen wordt en aanspraak maakt op prestatiebonussen, blijft Quartararo de best betaalde rijder van de MotoGP.

Elders weinig aantrekkelijke opties

Zelf gaf Quartararo tijdens de eerste tests van het huidige MotoGP-seizoen aan dat hij met meerdere fabrikanten had gesproken over een toekomstige samenwerking. De meeste merken leken echter geen serieuze opties, zeker niet als hij geen salaris zou willen inleveren. Zo bevindt Honda zich in een vergelijkbare situatie als Yamaha met tegenvallende prestaties, waardoor zo'n overstap zeer onwaarschijnlijk leek. Ducati zit intussen al met een tekort aan plekken voor de fabrieksmotoren, waar Bagnaia en Moto2-talent Fermín Aldeguer in 2025 op plaatsnemen en waar Martín, Marc Márquez, Enea Bastianini en een reeks anderen ook op azen. Veel meer dan een satellietteam zou er daardoor niet in zitten voor Quartararo.

In Indonesië behaalde Fabio Quartararo zijn tot dusver laatste podiumplek in de MotoGP. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Bij KTM lag Brad Binder al vast en het merk heeft met Pedro Acosta ook een toekomstige topper in de MotoGP in huis, waardoor het aantrekken van Quartararo geen noodzaak was. Dan blijft Aprilia over, de fabrikant waar de Fransman ook het nadrukkelijkst mee in verband werd gebracht. De afgelopen jaren heeft het merk uit het Italiaanse Noale grote stappen gezet met de RS-GP, die nu geldt als een van de beste machines in de MotoGP. Ook is Aprilia inmiddels een van de innovatiefste merken in de koningsklasse. Er hebben gesprekken plaatsgevonden, maar naar verluidt kon Aprilia niet meer dan vier miljoen euro per jaar bieden - ongeveer een derde van wat Quartararo bij Yamaha gaat verdienen.

Zo lijkt de contractverlenging van Quartararo te danken aan een combinatie van factoren. Natuurlijk zal het financiële plaatje een rol hebben gespeeld in zijn keuze, net als het ontbreken van serieuze opties bij Ducati en KTM en de achterstand van Honda. Tegelijkertijd heeft Quartararo ook gezien dat Yamaha bereid is om alles te geven en serieuze veranderingen door te voeren om zo snel mogelijk terug te keren in de top van de MotoGP. "Afgelopen winter heeft Yamaha me bewezen een nieuwe aanpak te hebben, evenals een nieuwe agressieve mentaliteit. Mijn vertrouwen is groot: we keren samen terug aan de top!", zei Quartararo dan ook over zijn contractverlenging. "We hebben nog een lange weg te gaan voordat we weer mee kunnen doen om overwinningen. Ik blijf hard werken en ik ben ervan overtuigd dat we samen onze dromen kunnen verwezenlijken."