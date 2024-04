Zarco houdt vertrouwen in Honda: “Pessimisme nergens voor nodig”

De grote veranderingen die Honda afgelopen winter heeft doorgevoerd bij de RC213V hebben hun vruchten in de eerste fase van het MotoGP-seizoen 2024 nog niet afgeworpen. De achterstand op de leidende merken lijkt alleen maar gegroeid te zijn en in het kampioenschap voor constructeurs staat de Japanse fabrikant ruimschoots laatste. Toch is er bij LCR Honda-rijder Johann Zarco geen sprake van wanhoop. “Ik ben nog altijd positief. We hoeven niet pessimistisch te zijn, want we wisten dat het moeilijk zou worden met dit nieuwe project”, stelt de Fransman na de teleurstellend verlopen Amerikaanse GP.

Vorig jaar wist Honda de race op Circuit of the Americas nog te winnen met Álex Rins, maar dit jaar was Luca Marini op P16 de enige die de finish haalde. Toch heeft de fabrikant volgens Zarco alles in huis om het tij te keren. “Honda heeft zoveel dingen veranderd. Als we ons vergelijken met andere motoren, zien we duidelijk dat er iets mist. We moeten niet pessimistisch zijn, want ik denk echt dat er op technisch gebied geen geheimen zijn”, vervolgt Zarco. “Wel moeten we dingen begrijpen en we hebben de menselijke capaciteit om dat ook te doen. Misschien moeten we er op een andere manier naar kijken. Zolang ik deze energie kan geven op de motor en deze verklaring kan geven, zullen we vooruitgang boeken.”

Honda MotoGP-teambaas Alberto Puig erkende na de GP van de Verenigde Staten dat er verwarring heerst bij de fabrikant doordat de verwachte verbeteringen er in de praktijk niet uitkomen. Ook dit ziet Zarco niet zo pessimistisch in. De frustrerende race in Austin is dan ook een herinnering op welke gebieden het merk zich in de komende periode verder moet verbeteren.

“We waren misschien niet competitief, maar soms is het goed om zo’n tik te krijgen, zodat we ons echt dingen realiseren. We lijken echt in een ander systeem te zitten”, aldus de eenmalig MotoGP-racewinnaar. “Er zijn geen geheimen en Honda zal oplossingen vinden, want ze hebben zo’n revolutie doorgevoerd dat ze hun draai weer een beetje moeten vinden. Het is duidelijk dat we willen vechten en dat niet kunnen, dus ik ben er kapot van. Ik ben op de hometrainer gaan zitten om de frustratie eruit te zweten en het los te laten.”