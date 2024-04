Savadori en Bradl krijgen wildcard voor MotoGP-race Jerez

TIjdens de MotoGP Grand Prix van Spanje op het circuit van Jérez staan drie coureurs met een wildcard op de grid. Vorige week werd al bekend dat KTM een wildcard geeft aan Dani Pedrosa, nu is bekendgemaakt dat Lorenzo Savadori voor Aprilia en Stefan Bradl voor Honda op de grid staan. Beide heren zijn testcoureur en krijgen de kans om op Spaanse bodem mee te doen aan de race.

Bradl is geen onbekende op de grid. De Duitser werd in 2011 Moto2-kampioen, waarna hij drie seizoenen voor LCR Honda in de MotoGP reed. Een overstap naar Aprilia leverde niet heel veel op. In 2018 keerde de coureur terug bij Honda, ditmaal als testcoureur. Die rol vervult hij nog steeds. Als testcoureur heeft Bradl 32 keer voor een GP een wildcard gekregen, met een achtste positie tijdens de race in Frankrijk als beste resultaat.

Met de nieuwe concessieregels is zijn agenda voor dit seizoen sowieso goed gevuld. Honda heeft de mogelijkheid om veel te testen en daarmee het gat naar de rest van het veld te dichten. Vaste coureurs Luca Marini en Joan Mir nemen aardig wat van deze testdagen voor hun rekening, maar het meeste komt op de schouders van Bradl terecht. Of Bradl namens Repsol Honda of LCR Honda op de grid staat, is nog niet bekend.

Geen bijzonder trackrecord Savadori

Waar Bradl nog wat successen op zijn palmares heeft staan, is dat bij Savadori wel anders. De Italiaan is al jaren onderdeel van het Aprilia-team, waarmee hij tussen 2008 en 2010 in het toenmalige 125cc-kampioenschap racete. Nadien is Savadori in het MotoE-, Superstock- en Superbike-kampioenschap actief geweest. In 2020 tekende de rijder bij de fabrikant uit Noale voor een poging in de MotoGP. Een jaar later reed hij een half seizoen namens de renstal, om daarna als testcoureur door het leven te gaan. In die rol heeft de 31-jarige tien keer aan een GP mee mogen doen, waarin een elfde plaats tijdens de TT van Assen vorig jaar het beste resultaat was.