Vorig jaar november kondigde de Formule 1 de komst van een nieuwe raceklasse aan voor vrouwelijke coureurs: de F1 Academy. Aan het eerste seizoen doen vijf teams mee die elk drie rijdsters aan de start brengen. Het kampioenschap wordt over een week afgetrapt op de Oostenrijkse Red Bull Ring, waarna er races in Valencia, Barcelona, Zandvoort, Monza en Le Castellet op het programma staan. Het eerste jaar van de F1 Academy wordt vervolgens afgesloten in Austin, waar in het voorprogramma van de Formule 1 wordt gereden.

Onder de deelnemende teams bevindt zich het Nederlandse MP Motorsport, dat vorig jaar met Felipe Drugovich kampioen werd in de Formule 2. De renstal uit Westmaas gaat het nieuwe avontuur aan met de zussen Hamda Al Qubaisi en Amna Al Qubaisi uit de Verenigde Arabische Emiraten en de Nederlandse Emely de Heus. Het 20-jarige racetalent uit Mijnsheerenland staat aan de vooravond van haar derde jaar in de formulewagens, na in 2021 voor MP Motorsport in de Spaanse Formule 4 te hebben gereden en vorig jaar aan de W Series te hebben deelgenomen.

Ter voorbereiding op het nieuwe racejaar pakte De Heus afgelopen winter drie raceweekenden in de Arabische Formule 4 mee. Daarnaast was er eerder deze maand een tweedaagse test van de F1 Academy op het circuit van Barcelona, waarna het voorseizoen van de nieuwe raceklasse deze week werd afgerond met twee testdagen op Paul Ricard. Terugkijkend op de testsessies met de F1 Academy laat De Heus aan Motorsport.com weten: “Het ging volgens mij wel oké. Ik was niet helemaal fit tijdens de test op Paul Ricard - ik voelde me niet zo lekker - maar ik heb desondanks wel veel long runs kunnen doen. En in Barcelona ging het ook wel goed.”

In de F1 Academy wordt gereden met de auto die vorig jaar voor de Formule 4-kampioenschappen werd geïntroduceerd. Het is dus een net iets andere wagen dan waarmee De Heus in 2021 in het Spaans kampioenschap heeft geracet. “Deze auto heeft een andere voor- en achtervleugel”, legt ze uit. Een ander verschil voor De Heus is het merk banden waarmee wordt gereden. Zowel in de Spaanse Formule 4 als de W Series was Hankook de bandenleverancier. De F1 Academy heeft Pirelli als partner. De Heus: “In Barcelona reed ik voor het eerst met Pirelli-banden. En dat is best wel een groot verschil. Je hebt veel meer grip. Maar zodra de banden over hun piek zijn, neemt de grip heel erg af. En daar moest ik wel even aan wennen. Ik vroeg soms net iets te veel van mijn banden, waardoor ik de volgende sessie met versleten voorbanden zat opgescheept.”

Tijdens de laatste test op het Circuit de Barcelona-Catalunya maakten vooral Alpine Academy-lid Abbi Pulling en Marta Garcia een sterke indruk. “Die zijn heel snel”, erkent De Heus. “Net als mijn teamgenote Hamda.” De jongste van de twee Al Qubaisi-zussen reed de snelste tijd tijdens de eerste sessie op Paul Ricard, waarna Pulling en Garcia het overnamen aan de kop van de tijdenlijst. Wat kunnen we volgende week tijdens de seizoensopener in Oostenrijk van De Heus verwachten? “Ik ga voor een plek in de top-vijf”, zegt ze. "Ik zou graag winnen, maar je moet wel realistisch blijven." En haar doel voor het seizoen? Lachend: “Het liefste word ik kampioen, natuurlijk!”

Emely de Heus in actie tijdens de F1 Academy-test in Barcelona. Foto: F1 Academy Limited

‘F1 Academy wordt serieuzer genomen’

De Heus kende vorig jaar een stroef seizoen in de W Series. Ze scoorde uiteindelijk één punt. Bij haar debuut in Miami kwam ze als twaalfde aan de finish, waarna ze door straffen voor andere coureurs naar de tiende plaats opschoof. Het punt in de seizoensouverture leverde haar uiteindelijk de zeventiende plek in het kampioenschap op.

“Ik heb veel geleerd”, blikt De Heus terug op haar jaar in de W Series, dat door financiële problemen bij de organisatie eerder eindigde dan gepland. “Die auto was heel anders om mee te rijden dan ik van daarvoor gewend was. Tegelijkertijd hadden we maar heel weinig baantijd. We hadden elk weekend maar dertig minuten om te trainen en daarin moest ik zowel de baan als de auto leren kennen. Dat maakte het voor een rookie zoals ik wel moeilijk.” Achteraf bezien was het voor De Heus wellicht prettiger geweest als de F1 Academy een jaar eerder was begonnen. “Misschien wel ja, aangezien deze auto beter te vergelijken is met waarmee ik eerder in de Spaanse Formule 4 heb gereden, en er in dit kampioenschap ook wat meer getest wordt.”

Of de F1 Academy in zijn algemeenheid een betere klasse is voor jonge vrouwelijke coureurs die verder willen komen in de formuleracerij? “Persoonlijk denk ik van wel. De W Series heeft veel voor ons gedaan hoor, maar dan vooral op het vlak van bekendheid. In de F1 Academy helpen ze je ook echt met het ontwikkelen van je rijskills.” Wat betreft dat laatste is het alleen al een groot voordeel dat de coureurs in de F1 Academy in principe gewoon een vaste engineer hebben, waar ze in de W Series elk weekend aan een ander persoon werden gekoppeld. Volgens De Heus wordt de waarde van een goede band met de engineer nog weleens onderschat. “Dat denk ik wel. Veel mensen denken waarschijnlijk dat alle ingenieurs hetzelfde doen. Maar iedereen werkte net weer een beetje anders. Daarnaast kun je het met de één ook gewoon wat beter vinden dan met een ander. In de W Series moest ik elk weekend weer aan iemand anders wennen. Het constante wisselen van engineer was soms best lastig. In de F1 Academy kunnen mijn engineer en ik elkaar wat beter leren kennen qua manier van werken .”

Hoewel W Series-baas Catherine Bond Muir eind vorig jaar nog de hoop uitsprak dat de klasse in 2023 kon terugkeren, is er sindsdien geen update meer geweest aangaande de toekomst van dat kampioenschap. Voor de F1 Academy ziet de toekomst er ondertussen rooskleurig uit. Zo kondigde de Formule 1-directeur Stefano Domenicali onlangs aan dat de F1 Academy volgend jaar een vaste supportklasse wordt van de Formule 1, net als de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup. Of De Heus veel merkt van het feit dat er met de Formule 1 een grote speler achter het initiatief zit? “Ik heb tijdens het testen nog niet echt veel verschil gemerkt, maar ik verwacht dat het er tijdens het seizoen wel anders aan toe zal gaan”, aldus De Heus. “Ik heb namelijk het gevoel dat dit kampioenschap door de buitenwereld serieuzer wordt genomen.”

Emely de Heus gaat in Oostenrijk voor een top-vijf klassering. Foto: Dutch Photo Agency