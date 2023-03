F1 Academy trekt Susie Wolff aan als nieuwe managing director

De Formule 1 kondigde in november 2022 aan dat het vanaf dit jaar gaat starten met F1 Academy. Het is een gloednieuwe klasse die speciaal voor jong vrouwelijk talent is opgezet. Op deze manier moeten vrouwen sneller doorstoten naar de top van een sport, die door mannen gedomineerd wordt. F1 heeft daarbij een belangrijke vrouw aangetrokken om dit proces te begeleiden. Susie Wolff, die in het verleden als junior verbonden was aan Williams en vrouw is van Mercedes-teambaas Toto Wolff, wordt de nieuwe managing director van F1 Academy. Zij betekende al veel voor vrouwen in de autosport en was voorheen CEO bij het Formule E-team van Venturi.

In deze rol staat Wolff in direct contact met F1 CEO Stefano Domenicali. Haar verantwoordelijkheid ligt bij de ontwikkeling van de talentvolle vrouwen en op het creëren van een succesvolle weg naar hogere klassen richting F1. "F1 Academy biedt de kans om iets te veranderen in onze industrie door een structuur te creëren om vrouwelijk talent te vinden en hen te helpen op weg naar de top van de autosport, zowel op als naast de baan", zegt Wolff trots. "Er ligt nog veel werk, maar er is vastberadenheid om dit goed te doen. Ik geloof dat F1 Academy iets betekent dat verder gaat dan racen. Het kan vrouwen over de hele wereld inspireren in het volgen van hun dromen en doen beseffen dat met talent, passie en toewijding er geen grens is aan wat ze kunnen bereiken. Dit is ook het begin van een belangrijk nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Ik combineer dit met mijn ervaring die ik met mijn passie voor onder meer diversiteit heb opgedaan. Ik wil Stefano bedanken voor zijn vertrouwen in deze rol, die zowel persoonlijk als professioneel veel voor mij betekent."

Domenicali is in zijn nopjes met het aantrekken van Wolff. "Zij begrijpt goed wat er nodig is om de hoogste niveaus van autosport te bereiken, zowel als coureur en als teambaas", zegt de Italiaan. "Susie heeft een schat aan ervaring en kennis waar wij en de coureurs van gaan profiteren. We willen dat iedereen zijn of haar kansen in de sport kan maximaliseren, alle potentie kan laten zien en zijn of haar dromen kan bereiken. Wij vinden dat F1 Academy een belangrijk onderdeel is van onze plannen om een meer diverse en inclusieve sport te worden."