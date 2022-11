F1 begint in 2023 met nieuwe raceklasse voor vrouwen: F1 Academy

Vorige maand kondigde de Formule 1 al aan dat het bezig was met plannen voor een eigen kampioenschap voor jonge vrouwen. Details over de klasse bleven toen uit, maar tijdens het afsluitende GP-weekend van 2022 in Abu Dhabi heeft de koningsklasse meer informatie verschaft. De klasse gaat F1 Academy heten en komt qua auto's op het niveau van de Formule 4 uit. F1 Academy gaat in 2023 van start met een deelnemersveld van vijftien rijders, die verdeeld worden over vijf teams met drie auto's. Hoewel nog niet bekend is welke teams aan de start verschijnen, is wel duidelijk dat deze renstallen momenteel al actief zijn in de Formule 3 en Formule 2. De kalender gaat uit zeven raceweekenden met drie races bestaan, waarvan één ontmoeting waarschijnlijk plaatsvindt tijdens een F1-weekend.

"Tijdens beoordeling van de barrières voor jonge vrouwelijke coureurs bij het betreden van de piramide richting F1 werd duidelijk dat zij niet de ervaring hebben die hun mannelijke concurrenten op dezelfde leeftijd al hebben", meldt F1 in een verklaring waarmee de klasse wordt aangekondigd. "Het doel is om dit gat op te vullen en ze toegang te geven tot meer tijd op de baan, meer races en meer tests. Ook zullen ze groeien door met professionele teams te werken, die in de autosport bekend staan om het opleiden van jonge coureurs. Zij zullen de coureurs helpen om zich te ontwikkelen qua technische, fysieke en mentale voorbereiding."

F1 Academy gaat gebruikmaken van het Tatuus T421-chassis zoals die in de Formule 4 gebruikt worden. De motoren leveren 165 pk en worden gebouwd door Autotecnica, terwijl Pirelli optreedt als bandenleverancier. Bruno Michel, die ook de Formule 2 en Formule 3 al onder zijn hoede heeft, is de manager van de nieuwe klasse. De Formule 1 draagt voor iedere deelnemer aan F1 Academy 150.000 euro per seizoen bij, al dienen de deelnemende vrouwen zelf hetzelfde bedrag mee te nemen. Dat is volgens F1 'slechts een fractie van de gebruikelijke kosten in een vergelijkbare klasse'.

Geen vervanging van, maar aanvulling op W Series

De afgelopen jaren was de W Series de eerste raceklasse die specifiek gericht was op vrouwen. In 2022 werd het derde seizoen verreden, maar dat moest vroegtijdig afgebroken worden. F1 benadrukte in de aankondiging van F1 Academy dat deze klasse niet ter vervanging van W Series is, maar dat het juist een aanvulling moet zijn. "F1 Academy wil jonge vrouwelijke coureurs ontwikkelen en voorbereiden om door te stromen naar hogere niveaus, waaronder W Series, F3, F2 en F1", stelt de koningsklasse. "De W Series blijft een uitstekend platform voor coureurs en F1 Academy moet een extra route toevoegen voor de volgende generatie jonge vrouwelijke coureurs, die in een omgeving gaan racen waarin ze belangrijke ervaring gaan opdoen door veel tijd op de baan te spenderen."

F1-topman Stefano Domenicali is in zijn nopjes met het opzetten van F1 Academy. "Iedereen moet de kans krijgen om hun dromen na te jagen en hun potentie te bereiken. F1 wil garanderen dat wij er alles aan doen om voor meer diversiteit en meer routes richting deze ongelofelijke sport te zorgen", zegt hij. "Daarom kondig ik met trots de F1 Academy aan, die jonge vrouwelijke coureurs de beste kans gaat geven om hun ambities te vervullen. Dat gebeurt met een uitgebreid programma dat hun racecarrières ondersteunt en ze alles geeft om richting F3 en hopelijk F2 en F1 te komen. Hoe meer kansen, hoe beter. Dit is bedoeld om de coureurs nog een route te bieden om succesvol te worden."