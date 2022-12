MP Motorsport een van vijf teams in nieuwe damesklasse F1 Academy

Vorige maand kondigde de Formule 1 de oprichting van F1 Academy aan. Dat is een raceklasse die bedoeld is voor jonge vrouwen vanaf 16 jaar oud, waarin gebruikgemaakt gaat worden van auto's op Formule 4-niveau. Bij de aankondiging van de klasse, die in 2023 van start gaat, werd al gecommuniceerd dat het startveld bestaat uit vijf teams. Die brengen allemaal drie auto's aan de start, waardoor er een grid van vijftien auto's ontstaat. Zonder de identiteit van de teams bekend te maken werd wel al duidelijk dat alle renstallen actief zouden zijn in opstapklassen Formule 2 en Formule 3.

Inmiddels is duidelijk welke teams komend jaar actief zijn in het eerste seizoen van F1 Academy. Met ART Grand Prix staat een van de succesvolste teams uit de geschiedenis van de GP2/Formule 2 en GP3/Formule 3 aan de start. Het door Nicholas Todt en Frederic Vasseur opgerichte team krijgt gezelschap van Prema, dat de laatste jaren ook de nodige titels heeft behaald in beide opstapklassen. Wat betreft Carlin en Campos geldt dat zij al jarenlang meedoen om de overwinningen in F2 en F3. Het vijfde en laatste team is MP Motorsport, dat in 2022 voor het eerst zowel het kampioenschap voor coureurs als voor teams behaalde. Deze vijf teams zijn in ieder geval tot en met 2025 verzekerd van hun plek in F1 Academy.

"We zijn verheugd de vijf teams van F1 Academy aan te kunnen kondigen. Zij gaan jonge, geweldige vrouwen een fantastische kans bieden om hun debuut te maken in competitieve autosport. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om hun ambities na te streven en dat ze daarbij de steun en coaching krijgen die nodig is om uit te blinken", zegt F1 CEO Stefano Domenicali. Algemeen directeur Bruno Michel van F1 Acadamy voegt toe: "We kennen de teams heel goed en we werken al jaren met ze samen. Ze zijn bekend vanwege hun ervaring en expertise in het opleiden en ontwikkelen van jonge coureurs."

Het is nog onduidelijk hoe de kalender voor het eerste seizoen van F1 Academy eruit gaat zien. Wel is bekend dat het eerste jaar uit zeven raceweekenden met drie races bestaat, wat het totaal op 21 races brengt. In ieder geval één van die raceweekenden vindt plaats tijdens een F1 Grand Prix. Ook is nog niet duidelijk welke vijftien coureurs komend jaar op de grid staan, dat verwacht F1 Academy in de komende periode bekend te kunnen maken.