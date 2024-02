Kijk terug: De F1-teampresentatie van Red Bull Racing

Na twee weken vol autopresentaties is Red Bull Racing het laatste Formule 1-team dat de auto aan de wereld presenteert. De Oostenrijkse renstal pakt groots uit, want zij vieren met de RB20 hun twintigste auto. Waar normaal een bescheiden evenement op poten werd gezet, wordt dit jaar met een groots evenement in de fabriek in Milton Keynes het nieuwe strijdwapen onthuld. Alle topmensen zijn aanwezig: Max Verstappen, Sergio Perez en ook de in opspraak geraakte teambaas Christian Horner geeft acte de présence. Naast de F1-mensen laten ook de F1 Academy-coureurs hun gezicht zien, onder wie de Nederlandse Emely de Heus.

Het is niet een compleet geheim hoe de bolide eruit ziet. Tijdens de dinsdagse shakedown op het circuit van Silverstone lekten al wat beelden uit. De ondertussen vertrouwde Red Bull-kleuren zijn op de auto te vinden en er zijn al enkele interessante technische snufjes gespot. Zo is de verwachting dat de sidepods nog radicaler afgesneden zijn en dat er een gulley over de motorkap loopt. Dat laatste is overgenomen van Mercedes, zij hadden een dergelijk ontwerp in 2023 al op de auto zitten. Of we de complete RB20 gaan zien is nog zeer de vraag, Red Bull staat bekend om pas tijdens de tests de echte wagen aan de wereld te tonen.

Waar veel concurrenten deze winter een compleet nieuw concept hebben gebouwd, heeft Red Bull de focus gelegd op het perfectioneren van het bestaande concept. Met de RB19 won de renstal 21 van de 22 races vorig seizoen en echt noodzaak tot ingrijpende veranderingen zijn er niet. Daarmee werd zowel het coureurs- als het constructeurskampioenschap met een straatlengte voorsprong binnengeharkt. Ontwerper Adrian Newey sprak dan ook over een evolutie in plaats van een revolutie.

Op het gebied van coureurs is het rustig bij Red Bull. Perez staat dan wel een beetje onder druk vanwege zijn ietwat tegenvallende prestaties, maar de Mexicaan mag komend jaar nog een poging wagen. Aan Verstappen wordt na de bekendmaking van het vertrek van Lewis Hamilton door Mercedes voorzichtig getrokken, maar Helmut Marko ontkende ten zeerste dat zo'n overstap mogelijk is.

Hoewel Red Bull er ongetwijfeld alles aan zou doen om de schijnwerpers niet op het onderzoek naar Horner te laten schijnen, speelt dat uiteraard absoluut mee. De Brit en zijn team zijn nog in afwachting van de conclusies naar het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag en ook de buitenwereld wacht in spanning af naar de bevindingen van het onderzoek.