De vijftienjarige zoon van Jan Lammers - Formule 1-coureur tussen 1979 en 1982 - kon afgelopen zondag in de twee races op het Circuit de Barcelona-Catalunya niet verder komen dan een zestiende en twintigste plaats, waarbij de eerste race werd afgelast door zware regenval. Uiteindelijk sloot de Nederlander de wintercompetitie af op de negentiende positie, waar hij in drie van de elf races in de punten eindigde.

De jonge coureur kijkt terug op de vier raceweekenden van de Formula Winter Series. "Deze raceweekenden waren zeker zwaar voor me, vooral de kwalificaties, hoewel het racetempo er altijd wel was", zei Lammers. "Meestal kon ik in de races wat posities goedmaken, dus dat is positief. Dit had ik goed onder controle. De kwalificatie was echter het grootste probleem en de resultaten waren niet geweldig, maar ik boek vooruitgang en ik denk dat we aan het einde van het seizoen vooraan zullen staan."

Lammers reed in de Formula Winter Series voor MP Motorsport en blijft bij dit team voor zijn eerste volledige seizoen in de autosport, in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. "Het was de perfecte vuurdoop, het perfecte winterkampioenschap voor ons omdat we deze circuits ook op de Spaanse kalender tegenkomen", zei de talentvolle coureur. "Het is dus goed om op de Spaanse circuits ervaring op te doen en ook het ritme te pakken te krijgen."

Op zondag werden Lammers en de rest van het 36 auto's tellende grid geconfronteerd met in totaal zes safety car-onderbrekingen in slechts twee races van dertig minuten, een terugkerend thema in de Formula Winter Series en Formule 4-races in het algemeen. "Het is zeker frustrerend achter de safety car, vooral als je achteraan start", zei Lammers. "Met zo'n groot veld is het normaal om zoveel safety cars te hebben."

Het was geen vlekkeloze start aan een veelbelovende autosportcarrière. Daarom tempert de jonge Nederlander de verwachtingen een beetje, maar toch blijft hij strijdlustig. "Bij de eerste races moet ik in gedachten houden dat ik nog steeds een rookie ben, maar als ik het tempo heb om te winnen, dan ga ik er voor", aldus Lammers jr.