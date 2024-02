Emely de Heus wil met Red Bull kampioen worden in F1 Academy

De F1 Academy, de raceklasse voor vrouwelijke coureurs die vorig jaar door de Formule 1 is gelanceerd, krijgt dit jaar een flinke boost. Zo wordt de volledige tweede jaargang in het voorprogramma van de Formule 1 afgewerkt, nadat van het eerste seizoen alleen de afsluitende ronde bij een Grand Prix werd gehouden. Ook zijn alle tien de Formule 1-teams vanaf dit jaar bij het kampioenschap betrokken. Elke renstal heeft een rijdster genomineerd die met een auto in de kleurstelling van die equipe gaat rijden.

Red Bull gaat echter nog een stap verder met de oprichting van het Red Bull Academy Programme, dat zich specifiek richt op het ontwikkelen van vrouwelijk racetalent en waarin meteen drie coureurs zijn opgenomen. Het gaat hierbij om Hamda Al Qubaisi, die Red Bull Racing zal vertegenwoordigen tijdens het aankomende seizoen van de F1 Academy, haar oudere zus Hamda Al Qubaisi, die met de kleuren van Visa Cash App RB zal rijden, én Emely de Heus, die eveneens met steun van Red Bull aan de start komt. Net als vorig jaar rijdt het drietal met auto’s die worden ingezet door het Nederlandse MP Motorsport.

Droom die uitkomt

Voor De Heus, die één overwinning behaalde in het eerste jaar van de F1 Academy en als negende eindigde in het kampioenschap, kwam de support van Red Bull compleet onverwacht. “Ik kreeg eind vorig seizoen een belletje van Red Bull. Ze nodigden me uit voor een gesprek en toen bleek ik dat meteen kon tekenen”, vertelt ze aan de Nederlandse pers in Milton Keynes, waaronder Motorsport.com. “Dat ik hier nu sta, is een droom die uitkomt. Ik had dit totaal niet verwacht. Ik ben hier heel blij mee.”

De Red Bull-kleuren op de auto zijn niet ‘just for show’. De Heus krijgt serieuze ondersteuning van het Oostenrijkse merk. “We hebben simdagen gekregen, dus ik zit hier regelmatig in de simulator”, doet De Heus uit de doeken. “Verder train ik hier vaak in de sportschool, waarbij ze ook mijn progressie monitoren. Ze helpen me dus best wel veel.” Het Red Bull Academy Programme staat los van het Red Bull Junior Team, maar De Heus sluit niet uit dat ook zij op de vroege maandagochtend telefoontjes krijgt van Dr. Helmut Marko. De Heus: “Ik heb vooral contact met Rocky [Guillaume Rocquelin, die tegenwoordig Head of Driver Academy is bij Red Bull] en een paar engineers van Red Bull. Dat zijn degenen met wie ik van doen heb. Maar zij staan natuurlijk weer in contact met Helmut Marko en Christian Horner.”

Kampioen worden

De Heus’ eerste seizoen in de F1 Academy verliep met ups en downs. Tot de hoogtepunten behoorden een overwinning op de baan bij Barcelona en een tweede plaats op Circuit Zandvoort, maar een ietwat moeizame start en finish van het seizoen zorgden ervoor dat ze in het kampioenschap bleef steken op de negende plek.

Hamda Al Qubaisi, Emely de Heus en Amna Al Qubaisi. Foto: Sam Todd / Red Bull Content Pool

Op de vraag wat de voornaamste lessen zijn die ze getrokken heeft uit vorig seizoen, antwoordt ze: “Dat ik soms wat meer geduld moet hebben in de races, want ik had aan het begin van het seizoen een paar ongelukjes. En dat ik niet mijn hoofd moet laten hangen. Ik kan namelijk nog wel eens teleurgesteld zijn als het wat minder gaat. Maar je moet natuurlijk altijd naar voren blijven kijken en focussen op wat je kan verbeteren. Hopelijk gaat dat dit jaar tien keer beter dan vorig jaar.”

Nieuwe ronde, nieuwe kansen, weet De Heus. Als er gevraagd wordt naar haar doelen voor dit jaar, klinkt het ambitieus: “Natuurlijk wil ik graag kampioen worden. Dat wil iedereen. Ik hoop echter sowieso in de top-drie van het kampioenschap te eindigen. Daar ga ik voor.”

Vrouw in F1

De Formule 1 wil met de F1 Academy meer mogelijkheden creëren voor vrouwelijke coureurs om hoger op de autosportladder te komen. Ook hoopt men dat de F1 Academy ervoor kan zorgen dat meer meisjes op jonge leeftijd besmet raken met het racevirus en gaan karten, zodat er vervolgens ook meer doorstromen naar de formuleracerij. Hoe meer meiden beginnen met racen, hoe groter de kans dat er op een gegeven moment één de Formule 1 haalt, zo is de gedachte.

Het is immers alweer een poos geleden dat er een vrouw aan de start stond van een Grand Prix. De Italiaanse Lella Lombardi verscheen eind jaren zeventig twaalf keer aan het vertrek van een Formule 1-race. Daarvoor slaagde alleen Maria Teresa de Filippis, eveneens afkomstig uit Italië, erin om zich te kwalificeren. Zij nam in de jaren vijftig drie keer plaats op de grid.

Op de vraag of de Formule 1 beter bereikbaar is geworden voor vrouwelijke deelnemers nu de F1 Academy er is, antwoordt De Heus: “Er zijn natuurlijk überhaupt maar heel weinig coureurs die de Formule 1 halen en als er dan ook nog eens heel weinig vrouwelijke deelnemers zijn, is het logisch dat er een minder grote kans is dat er een vrouw in de Formule 1 komt. Maar we zien nu al dat er veel meer meiden zijn die beginnen met racen en zo wordt de groep talenten vanzelf steeds groter. Misschien dat we over een paar jaar dus wel een vrouw in de Formule 1 zien rijden.”

De Heus is enthousiast over hoe de F1 Academy zich ontwikkelt. Over dat alle races in het voorprogramma van de Formule 1 zijn en de Formule 1-teams vanaf dit jaar een coureur steunen, zegt ze: “Ik denk dat dit zeker een belangrijke stap is. Het is nog maar het tweede jaar dat de F1 Academy bestaat, maar het is geweldig om te zien dat het nu al zo groot is. En het zal ook alleen nog maar groter worden.” Dat er hierdoor meer ogen op haar gericht zullen zijn, doet haar weinig. “Het krijgt natuurlijk veel meer bekendheid nu. Het wordt live op tv uitgezonden en er komt meer media-aandacht. Maar voor mij persoonlijk verandert er weinig. Het blijft aan mij om de auto te besturen en zodra de helm opgaat, krijg ik van alle media niets mee.”

Eigen toekomst

Over hoe haar carrièreplanning voor de komende jaren eruitziet, schetst ze: “Ik focus eerst op komend seizoen en hoop natuurlijk zo hoog mogelijk te eindigen. De volgende stap zou de Formula Regional zijn, een klasse die zich tussen de Formule 4 en Formule 3 bevindt. Daarna zal ik verder moeten kijken welke stap het meest handig voor mij is en het beste bij mij past.”

Zou Emely de Heus niet de volgende vrouwelijke F1-coureur kunnen zijn? “Dromen mag altijd. Het zou leuk zijn”, reageert ze met een lach. Mocht het niet zover komen, dan lijkt endurance haar wel wat. De Heus bekent: “Het is ook een droom van me om dat een keer samen met mijn vader te doen.”