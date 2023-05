De Heus viert eerste overwinning in F1 Academy: “Goed voor het vertrouwen”

Na een moeizaam begin van het seizoen viel afgelopen zaterdag alles op zijn plek bij Emely de Heus. De MP Motorsport-dame zette de snelste tijd neer in de eerste kwalificatie en mocht de eerste race zodoende van pole-position beginnen. Bij de start van die wedstrijd werd De Heus al gauw ingehaald door de als tweede vertrokken Léna Bühler, maar ze bleef op het vinkentouw en kwam terug aan kop toen de Zwitserse haar auto met nog drie ronden te gaan met een technisch probleem aan de kant zette. De Heus liet zich de kaas daarna niet van het brood eten en finishte ruim drie seconden voor Abbi Pulling en bijna vijf tellen voor Marta Garcia, die het podium na de eerste race completeerden.

“Ik ben dolgelukkig met mijn eerste F1 Academy-overwinning”, reageert De Heus. “Het was een beetje een achtbaan aan het begin van de race toen ik een positie verloor, maar later had ik wat geluk toen Léna een probleem kreeg. Dus ik was blij om uiteindelijk nog als eerste aan de finish te komen.”

“Deze zege is een goede boost voor het zelfvertrouwen, aangezien ik tijdens de eerste twee weekenden wat pech heb gehad en ook een beetje moeite had om de snelheid te vinden”, vervolgt De Heus, die tijdens de seizoensopener op de Red Bull Ring een zesde plek als beste resultaat had en in Valencia mede door een DNF en gridstraffen niet verder kwam dan een tiende plaats. De Heus: “Het is fijn om te weten dat de snelheid wel degelijk aanwezig is en dat ik beter kan.”

Een verandering in de set-up van de Tatuus F4-T-421 blijkt aan de basis te hebben gestaan voor de plots gevonden vorm. “We hebben afgelopen weekend een compleet andere afstelling geprobeerd en die werkt beter voor me, nadat ik tijdens de eerste weekenden wat worstelde met de auto. We hebben iets gevonden wat echt heeft geholpen”, aldus De Heus, die met 41 punten nu achtste staat in het kampioenschap.

De verbeterde vorm had voor De Heus niet op een beter moment kunnen komen. De volgende ronde van de F1 Academy vindt namelijk plaats op Circuit Zandvoort. Het door de Formule 1 opgezette kampioenschap voor vrouwelijke coureurs rijdt in het weekend van 24 en 25 juni op het duinencircuit in het voorprogramma van de DTM.