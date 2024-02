Preview F2 2024: Wie zijn de favorieten en wat kan de Nederlandse afvaardiging?

Niet alleen de Formule 1 rijdt in Bahrein zijn eerste Grand Prix van 2024, maar ook de Formule 2 werkt dan het eerste raceweekend af. Alles wijst erop dat het een bijzonder interessant jaar wordt, met veel hoog aangeschreven talenten, een nieuwe auto en genoeg Nederlandse afvaardiging. Tijd om vooruit te blikken naar het komende seizoen.

De Nederlanders

Voor het vierde achtereenvolgende jaar staat Richard Verschoor op de F2-grid. Dit keer rijdt de coureur uit Benschop niet voor Van Amersfoort Racing, maar verdedigt hij de kleuren van Trident. Het is niet de eerste keer dat Verschoor voor het Italiaanse team uitkomt, eerder deed hij dat in 2022 al. Hij wist toen de sprintrace in Bahrein te winnen. Voor dit seizoen is het doel van de 23-jarige coureur meer dan duidelijk: meedoen voor de titel.

De eerste kennismaking met de nieuwe F2-auto viel tijdens de testdagen letterlijk in het water. Er viel in Bahrein - ongelooflijk maar waar - zoveel regen dat er niet heel serieus getest kon worden. Eenmaal op een droge baan focuste Trident zich vooral op de long runs en dat was ook wel te zien in de tijdenlijsten. Zowel Verschoor als zijn nieuwe teamgenoot Roman Stanek kwamen niet in de top-tien voor, maar de longruns zagen er volgens teambaas Giacomo Ricci goed uit. "De coureurs zien potentie en zien de performance van het pakket. Ze zijn dus heel blij", verklaart de Italiaan tegenover F2.com.

Richard Verschoor mikt op de F2-titel Foto: Trident

Naast een Nederlandse coureur zijn met Van Amersfoort en MP Motorsport twee Nederlandse teams op de grid te vinden. Bij MP staan Dennis Hauger en Williams-junior Franco Colapinto onder contract. Tijdens de tests in Bahrein stonden de coureurs continu rond de tiende plek, iets wat de burger weinig moed geeft. Teammanager David Cotterill is wel tevreden na de testdagen, maar wil graag meer zien. "Over het algemeen waren het positieve testdagen. Niet alles was goed, maar als je daar van leert, is dat oké", aldus de MP-topman in gesprek met F2.com.

Van Amersfoort Racing zet Enzo Fittipaldi en rookie Rafael Villagómez in de auto. Vooral eerstgenoemde coureur maakte indruk, de Braziliaan bevond zich als een van de weinige coureurs continu in de top-tien. Villagómez bivakkeerde vooral rondom plek vijftien. Hoewel men bij de Nederlandse renstal het lastig vindt om in te schatten waar ze staan, is teambaas Maarten de Busser tevreden. "We kijken naar de teams die min of meer dezelfde strategie hanteerden. Als we dat bekijken, dan denk ik dat onze coureurs het goed hebben gedaan", aldus de Belg na de testdagen tegenover F2.com.

De favorieten

Het lijstje met favorieten is erg lang. Er rijden meerdere coureurs die vorig seizoen ook al acte de présence gaven en er zijn een paar toptalenten bijgekomen. We zetten de vijf topfavorieten op een rij.

Misschien wel dé te kloppen man komend seizoen is Oliver Bearman. De Ferrari-junior staat bij veel F1-teams op het lijstje om een zitje over te nemen en vorig jaar imponeerde de Brit. Bearman debuteerde in F2 bij Prema en met vier race-overwinningen stond hij er goed op. Vooral de dubbelslag in Baku maakte veel indruk. Naast zijn F2-races mag Bearman ook een aantal vrije trainingen afwerken voor Haas en dat kan zomaar de opmaat richting een F1-zitje zijn. Met een F2-titel op zijn palmares zou dat nog reëler worden, dus dat moet het doel ook zijn. Een blik op de tijdenlijsten tijdens de tests biedt weinig perspectief, maar in Bahrein werd er vooral gefocust op de long runs.

Naast Bearman staat ook een sterretje achter de naam van Victor Martins. De Alpine-junior won vorig jaar in zijn F2-debuutseizoen alleen de hoofdrace in Silverstone, maar liet vooral zien constant goede resultaten te kunnen boeken. De Fransman werd daarmee vijfde in het klassement en aangezien de gehele top-vier van 2023 elders racet, is hij de beste coureur die nog in F2 rijdt. Echte toptijden noteerde de 22-jarige tijdens de testdagen niet, maar hij was wel een van de productiefste rijders.

Victor Martins is een van de topfavorieten Foto: Formula Motorsport Ltd

Wie wel indruk maakte tijdens de testdagen, was Zane Maloney. De Barbadaan was tijdens de laatste twee testdagen veruit het snelste en dat maakte veel indruk. Werkgever Rodin Motorsport verwacht ook dat The Boy from Barbados de kar trekt en die rol lijkt hem als gegoten te zitten. Vorig jaar eindigde de nieuwe Sauber-junior net aan in de top-tien, dit jaar is hij pas tevreden als de titel binnen wordt geharkt. Het eerste doel is ook duidelijk: eindelijk zijn eerste F2-race winnen.

Komend F2-seizoen worden de verrichtingen van Andrea Kimi Antonelli nauwlettend gevolgd. De 17-jarige Italiaan wordt door de kenners beschouwd als het grootste talent in jaren en wordt als Mercedes-junior nu al gelinkt aan het vrijgekomen plekje bij de Duitse renstal. Of Antonelli daar daadwerkelijk al aan toe is, dat moet hij in F2 laten zien. De coureur komt komend seizoen voor Prema uit en zij halen alle druk bij hem weg. Het gaat interessant zijn of de coureur uit Bologna goed met alle aandacht om kan gaan.

Bij Red Bull - en dan met name Helmut Marko - zijn ze heel erg gecharmeerd van de stuurmanskunsten van de Fransman Isack Hadjar. De coureur viel in 2023 enorm tegen in F2, want met maar één derde plaats achter zijn naam was het echt onvoldoende. De Red Bull-junior stapte van Hitech over naar Campos en bij de Spaanse renstal lijkt Hadjar weer op te bloeien. Tijdens de laatste testdag bevond hij zich continu in de top-vijf. Vooral in de ochtendsessie imponeerde hij met de snelste tijd. De Parijzenaar weet dat er veel van hem wordt verwacht. Als de testdagen een indicatie geven, dan ziet het er goed uit voor hem.

Op 29 februari kwalificeren de F2-rijders zich in Bahrein, waarna op vrijdag 1 maart de sprintrace op het wordt verreden. Een dag later is de hoofdrace.

Volledige startveld 2024

Trident Richard Verschoor Roman Stanek MP Motorsport Dennis Hauger Franco Colapinto Van Amersfoort Racing Enzo Fittipaldi Rafael Villagomez ART Grand Prix Victor Martins Zak O'Sullivan Prema Racing Oliver Bearman Andrea Kimi Antonelli Rodin Motorsport Zane Maloney Ritomo Miyata DAMS Jak Crawford Juan Manuel Correa Invicta Racing Kush Maini Gabriel Bortoleto Hitech Pulse-Eight Amaury Cordeel Paul Aron Campos Racing Isack Hadjar Pepe Marti PHM AIX Racing Joshua Duerksen Taylor Barnard

Kalender 2024