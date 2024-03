René Lammers, de vijftienjarige zoon van oud-F1-coureur Jan Lammers, zette op het Spaanse MotorLand Aragon zijn beste weekend in de Formula Winter Series neer. De Nederlander was in de eerste en derde race de een-na-beste rookie van het veld. Keanu Al Azhari van MP Motorsport, Thomas Strauven van Rodin Motorsport en James Egozi van Campos Racing gingen er dit weekend met de overwinningen vandoor. Klassementsleider Griffin Peebles pakte een een kleine puntenvoorsprong op Andres Cardenas tijdens een moeilijk weekend voor de titelkandidaten.

Race 1

De openingsrace op zaterdagmiddag begon hectisch toen Maciej Gladysz van MP Motorsport vanaf de vijfde plaats op de 38 auto's tellende startgrid tot stilstand kwam. Campos Racing-coureurs Carrie Schreiner en Ernesto Rivera knalden allebei op hoge snelheid tegen de achterkant van Gladysz' stilgevallen Tatuus. Het Formule 4-chassis bewees echter robuust genoeg te zijn om de impact van de crash te absorberen, waardoor alle betrokken coureurs met de schrik vrijkwamen.

Gladysz vertelt wat er misging bij de start van de race. "Toen de koppeling bij het bijtpunt was, liet ik hem te veel opkomen. Ik probeerde de knop op het stuurwiel in te drukken om de motor te herstarten, maar ik drukte de verkeerde in", verklaart de Poolse coureur. "Ik keek in de spiegels in de hoop dat niemand me zou raken, maar dat gebeurde helaas wel. Ik ben blij dat ik in orde ben, maar het spijt me voor het team." Tegen verwachting in was zijn team in staat om de zwaarbeschadigde wagen van Gladysz te repareren voor de overige races. Schreiners gescheurde chassis was helaas niet meer te redden.

De race werd na een rodevlagsituatie hervat achter de safety car. Gladysz's MP Motorsport-teamgenoot Al Azhari kon de leiding vasthouden, waarna hij het gat naar Jack Beeton op P2 op volwassen wijze kon managen. Het betekende de eerste raceoverwinning voor de Emirati in de raceklasse.

Lammers startte de race vanaf de achtste plaats. De zoon van de 1988 Le Mans-winnaar zette zijn beste race tot nu toe neer en finishte op de zesde plaats. De vijftienjarige coureur vocht lang voor de vijfde plaats met Campos-coureur James Egozi, die vanaf de vijftiende plaats een indrukwekkende inhaalrace aflegde op het Spaanse circuit.

René Lammers

Race 2

Lammers kon tijdens de tweede race helaas niet veel potten breken. De Nederlander kwam in aanraking met Campos-coureur Finn Harrison, waarna laatstgenoemde rechtdoor gleed bij de hairpin en zo de eerste van de drie safety cars veroorzaakte. Mede hierdoor finishte Lammers buiten de punten, op de achttiende plaats.

Een tweede safety car kwam naar buiten toen Campos-teamgenoten Andres Cardenas en Egozi met elkaar in aanraking kwamen. Bij de herstart verloor polezitter Al Azhari de leiding aan Beeton, maar al snel werd de derde safety car naar buiten geroepen. Francisco Macedo ging er bij de hairpin af en botste met Lucas Fluxa. Met nog vier minuten op de klok werd de race nogmaals hervat. Al Azhari was vastberaden om de leiding terug te pakken. In de ultieme poging ging zowel hij als Beeton wijd, waar Thomas Strauven optimaal van profiteerde. De Belgische coureur mocht voor het eerst in de Winter Series op de hoogste trede van het podium plaatsnemen.

Race 3

De derde race werd gewonnen door Red Bull-junior James Egozi. De Italiaan mocht de race aanvangen vanaf pole-position. Vanaf het startsein tot de finish gaf de talentvolle coureur de leiding niet uit handen, maar dat betekende niet dat de druk er niet flink op stond. Uiteindelijk kwam US Racing-coureur Jack Beeton slechts twee tienden tekort voor de overwinning. Egozi is dik tevreden met het verloop van de afsluitende race van het weekend in Aragon, waarbij de safety car tot twee keer toe naar buiten moest komen. "Ik stond bij de herstarts niet heel erg onder druk, maar ik realiseerde me dat anderen nog wel een kans zouden krijgen. Ik geloofde in de snelheid die ik van het team had gekregen", aldus de Red Bull-junior.

Lammers begon de race vanaf P14, maar liet niet voor de eerste keer in de Formula Winter Series zien dat hij uit het juiste racehout gesneden is. De jonge Nederlander baande zich een weg tot de achtste plaats, waarmee hij wederom de een-na-beste rookie van het veld was. Lammers nam in de derde race vier punten mee naar huis, waarmee zijn totaal op veertien komt te staan. Het pas vijftienjarige talent is gestegen naar een vijftiende plaats in het klassement.