Ford blijft achter Red Bull staan en steunt De Heus in F1 Academy

Ford werkt momenteel samen met Red Bull Powertrains aan de ontwikkeling van een Formule 1-krachtbron voor 2026. De afgelopen weken is er echter een klein vraagteken komen te staan achter die samenwerking door de kwestie rond Christian Horner. Ford CEO Jim Farley maakt zich namelijk zorgen over het gebrek aan transparantie in het onderzoek naar het vermeende grensoverschrijdende gedrag van de teambaas, die uiteindelijk is vrijgesproken. Naar verluidt heeft de top van Ford intern wel gesproken over de toekomst van de samenwerking met Red Bull.

Inmiddels lijkt duidelijk dat Ford Red Bull voorlopig trouw blijft, want donderdag hebben de partijen een uitbreiding van de samenwerking aangekondigd. Ford wordt titelsponsor van het project van het team in de F1 Academy, de raceklasse voor vrouwen die dit weekend in Saudi-Arabië aan het tweede seizoen begint. De logo's van de Amerikaanse autofabrikant zijn vanaf dit weekend te zien op de overall en de bolide van Emely de Heus, die namens Red Bull voor MP Motorsport uitkomt in F1 Academy. In de aankondiging van het titelsponsorschap heeft Ford wel de kans gegrepen om het eigen standpunt wat betreft inclusiviteit en diversiteit te verduidelijken naar aanleiding van de beschuldigingen richting Horner.

"De samenwerking bevestigt Fords langlopende toewijding om meer diversiteit aan te trekken in het autosportportfolio, wat onderdeel is van bredere initiatieven binnen het bedrijf", meldt Ford in de aankondiging. "Ford Performance werkt er al aan om meer vrouwen in de autosportsector te krijgen, onder meer met titelsponsorschap en deelname in de Rebelle Rally offroad-race en de ontwikkeling van vrouwelijk talent in NASCAR met coureur Hailie Deegan. Dit nieuwe titelsponsorschap van het Red Bull Academy Programme geeft Ford de kans om op alle niveaus en in alle rollen nog meer vrouwen naar de sport te trekken, naast de bredere initiatieven die diversiteit en inclusiviteit steunen."

F1 Academy begint dit weekend in Saudi-Arabië aan het seizoen 2024. In totaal staan er zeven raceweekenden op het programma, die allemaal in het voorprogramma van de Formule 1 worden afgewerkt.