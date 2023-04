F1 Academy is speciaal opgericht om jong vrouwelijk talent een kans te geven door te stoten naar hogere categorieën binnen de autosport. De klasse bestaat uit vijf teams die gerund worden door formaties uit de F2 en F3. De nieuwe serie werkt dit jaar haar eerste seizoen af. De kalender bestaat uit zeven weekends met in totaal 21 races. Vijf weekends vinden plaats op Formule 1-circuits, terwijl de seizoensfinale in de Verenigde Staten wordt afgewerkt tijdens het F1-weekend in Austin.

Vanaf 2024 wordt de nieuwe klasse een onderdeel van een F1-weekend. "We zijn nog niet eens begonnen, maar ik kan nu al bevestigen dat F1 Academy vanaf volgend jaar meegaat met F1", zegt Stefano Domenicali tegen Sky Sports. "Natuurlijk niet overal, maar het is wel een onderdeel van het plan om de klasse te promoten. Daar zijn we blij om en hopelijk geeft dat de juiste boost, al zijn we nog maar net begonnen. F1 heeft hier het voortouw in genomen in een poging te investeren en aandacht te vragen, zodat we hopelijk snel een vrouw in F1 zien. Dat is wat we hopen en waar we in investeren." Susie Wolff, de vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff, is de managing director van F1 Academy. "Susie leidt dit plan en programma", gaat F1 CEO verder. "In de komende paar weken maken we meer details bekend. Het is zaak om bekendheid te creëren."

Wolff voegt toe: "Het is geweldig dat F1 Academy volgend jaar wordt verreden tijdens F1-weekends. Dit laat zien hoe belangrijk het is voor Stefano en de rest van het F1-team. We kijken uit naar de seizoensstart. Er ligt nog veel werk op de plank. We stellen nu een duidelijk plan op om het project in de toekomst te laten werken voor vrouwelijk talent in de autosport."

F1 Academy trapt het seizoen in het weekend van 28 en 29 april af op de Red Bull Ring. De dames kruipen achter het stuur van een Tatuus T421 met 165 pk sterke turbomotoren van Autotecnica. Pirelli levert net als in F1 de banden. Emely de Heus is de enige Nederlandse coureur in de klasse.

