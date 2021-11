Wolff moet teamorders nog bespreken met Mercedes-coureurs

Red Bull Racing begon als favoriet aan de kwalificatie nadat het team van Max Verstappen en Sergio Perez in de derde training een halve seconde sneller was. In de slotfase van de kwalificatie waren de rollen echter omgedraaid en eindigden de heren van het energiedrankenmerk op de derde en vierde plaats. Het was een meevaller voor Lewis Hamilton, die tegen een achterstand aankijkt in het wereldkampioenschap. Met Bottas op pole-position speelt de teamorders-discussie echter meteen weer op.

Teambaas Wolff verklaarde vrijdag in een interview dat hij eerst het resultaat van de kwalificatie wilde afwachten alvorens hij een gesprek met zijn coureurs zou voeren. “We hebben er nog niet over gesproken omdat we voor ons gevoel niet in de situatie zaten om erover te praten”, aldus Wolff. “Het was een gok geweest om voor de kwalificatie al over een eventuele zege te praten. Natuurlijk is de situatie nu anders en gaan we er zondagochtend naar kijken, dat doen we altijd tijdens een strategische meeting.”

Mercedes heeft eerder teamorders ingezet om Hamilton in staat te stellen voor het kampioenschap te gaan. Tijdens de Russische Grand Prix van 2018 moest Bottas de overwinning opgeven aan zijn Britse teamgenoot. Bottas heeft in aanloop naar de Mexicaanse Grand Prix ook gezegd dat hij Hamilton zou helpen als de situatie zich daartoe zou lenen. Wolff beseft zich op glad ijs te bevinden met de mogelijke inzet van teamorders, maar ziet desondanks genoeg argumenten om er gebruik van te maken.

“Ik ben een racer en in zekere zin zijn dit soort zaken altijd teleurstellend”, voegde Wolff toe. “Maar soms is het niet anders. We zullen het bespreken met Valtteri en Lewis, dit soort discussies voeren we altijd samen. Dan zullen we zien of het scenario tijdens de race ons noodzaakt om teamorders in te stellen.”

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft gezegd dat Perez ook gevraagd wordt om aan de kant te gaan voor teamgenoot Verstappen, mocht dat noodzakelijk zijn.