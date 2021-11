“Dit is een teamsport en we strijden om het kampioenschap bij zowel de coureurs als de teams”, zegt Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, tegen Sky Sports. Met nog vijf races te gaan verdedigt Max Verstappen een voorsprong van twaalf punten op Lewis Hamilton. Bij de constructeurs is Mercedes in het voordeel ten opzichte van Red Bull: 460,5 om 437,5 punt.

Vanwege het spannende gevecht met Hamilton en Mercedes houdt Horner er rekening mee dat Red Bull Perez zal vragen aan de kant te gaan voor Verstappen, mocht dat nodig zijn. “Dit is één van de 22 races. Het is de thuiswedstrijd van Checo en het zou verschrikkelijk zijn om een rijder te vragen opzij te gaan”, aldus Horner. “Maar in aanloop naar de race zullen we alle scenario’s moeten doornemen, zodat we een duidelijk plan hebben.”

“Het doel is om de maximale hoeveelheid punten te pakken, want in deze fase van het kampioenschap kunnen we het ons niet permitteren om ook maar één punt weg te geven. Het is een teamsport en iedereen in het team heeft daar een rol in. Als we er het maximale uit moeten halen, dan moeten we het doen”, refereert Horner aan teamorders. “We zullen dit soort dingen zeker bespreken, dat doen we voor elke Grand Prix. Sergio weet wat zijn taak is voor het team en dat hij zijn teamgenoot moet helpen. Het zou een luxeprobleem zijn.”

Met zijn laatste zin doelt Horner ook op het feit dat Red Bull Perez kan gebruiken om Mercedes in een andere tactiek te dwingen, zoals twee weken geleden in de Verenigde Staten. “We hebben hem vooraan nodig. In Austin heb je kunnen zien dat, doordat Sergio in de buurt was, Lewis zijn eerste stint niet kon verlengen. Hij moest een pitstop maken, om Checo te coveren”, aldus Horner. “Qua strategie geeft het je meer mogelijkheden, dat is wat we heel graag willen. Dus voor Sergio is dit het perfecte moment om in vorm te zijn.”

