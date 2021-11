Aan het einde van de rode vlag-situatie, na een crash van Lance Stroll, in het eerste deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico vormde zich bij de uitgang van de pitstraat een treintje van auto’s. In de regels staat dat de wagens zich in dergelijke gevallen in de fast lane van de pitstraat moeten oplijnen en in dezelfde volgorde moeten wegrijden als het licht op groen wordt gezet.

Voor George Russell en Nicholas Latifi was dat niet mogelijk. Omdat de Haas-coureurs al in het gedeelte van de fast lane voor de Williams-pitbox stonden, zat er voor Russell en Latifi niets anders op om naast Nikita Mazepin en Mick Schumacher plaats te nemen. Waar Russell als laatste van het viertal de baan op kwam, bevond Latifi zich tussen Schumacher en Mazepin.

De stewards stelden een onderzoek in naar het voorval, maar besloten geen straffen uit te delen. Ze accepteren de verklaring van Williams dat de positie van hun pitbox, aan het einde van de pitstraat, het onmogelijk maakt om aan te sluiten in de fast lane als daar al auto’s staan. De stewards begrijpen daarnaast ook dat het in een situatie als deze voor een coureur lastig te bepalen is waar hij moet invoegen.

Raikkonen krijgt reprimande

Ook Kimi Raikkonen moest zich bij de stewards melden wegens een incident rond de door Stroll veroorzaakte code rood. Op het moment dat de rode vlag werd gezwaaid was de Fin bij de ingang van de pitstraat. In eerste instantie stuurde hij over de doorgetrokken streep de pitstraat in, maar even later bedacht hij zich en stuurde - over de doorgetrokken streep - weer de baan op. Dat leverde hem zijn tweede reprimande van het weekend op. Vrijdag had Raikkonen al een officiële waarschuwing gekregen, omdat hij na een uitstapje niet op de juiste manier terugkeerde op de baan. Voor de Alfa Romeo-rijder zijn dit zijn eerste reprimandes van het jaar.

