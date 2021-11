Horner hoopvol, Marko concludeert: "Mercedes heeft zitten bluffen"

Max Verstappen wacht nog altijd op zijn eerste pole-position in Mexico-Stad en dat terwijl dit weekend alle seinen op groen leken te staan. De hoogte speelt Red Bull in de kaart en het begin op vrijdag was ook veelbelovend. Bij Mercedes was dat laatste niet het geval, al bleken de rollen op het beslissende moment van de kwalificatie omgedraaid. "Mercedes heeft enorm zitten bluffen", concludeert Marko dan ook in gesprek met Servus TV. "Aan de andere kant is het ons niet gelukt om de banden qua temperatuur in het juiste window te krijgen."

"En dan hadden we natuurlijk nog het incident met Yuki Tsunoda, die onze beide auto's heeft uitgeschakeld." De Japanner van AlphaTauri wilde met de allerbeste bedoelingen aan de kant gaan, maar de stofwolk die hij naast de baan veroorzaakte heeft Verstappen en ook Sergio Perez de kop gekost. "Anders waren we wel heel dicht bij pole gekomen", vervolgt Marko. "Maar goed, de superioriteit die er eerst wel was, is nu weg. Het zal een hele zware race worden. Ik denk dat onze auto in race pace wel beter is dan in de kwalificatie, maar voor nu is dit een bittere teleurstelling."

Spektakel, maar een beredeneerd risico bij de start

Waar Marko een lastige race verwacht, ziet teambaas Horner meer perspectief. "Op mediums zien we er best goed uit. Max is het hele weekend al niet echt te spreken over de softs, maar die banden zullen we normaal gesproken niet meer zien op zondag. De eerste kans om toe te slaan zal zich richting de eerste bocht voordoen. In de eerste ronde is het effect van een slipstream namelijk het grootst. We moeten de start dus 'nailen' en dan maar zien wat er mogelijk is."

Daarbij is het wel belangrijk dat Verstappen een beredeneerd risico neemt en gezien de WK-stand niet heel veel meer dan dat. "We hebben al vaker gezien dat het in de eerste bocht krap kan worden en we willen zeker geen herhaling van 2019, waarbij Hamilton erg agressief was in bocht twee en Max [later] een lekke band opliep die zijn race om zeep hielp. Het belangrijkste is dat we aan de finish ook nog van de partij zijn."

Desondanks hoopt Horner dat Verstappen zijn titelrivaal - die aan de vuile kant van de grid staat - te grazen kan nemen bij de start. Ook al omdat het daarna niet makkelijk is om een betere race pace om te zetten in inhaalacties. "Mercedes is erg snel op de rechte stukken. De motorproblemen die ze hier altijd hadden, hebben ze dit jaar opgelost. Hun enorme topsnelheid zal inhalen lastiger maken voor ons." En daar komt nog bij dat lang in vuile lucht rijden kostbaar kan blijken in Mexico. "Ja, je moet zeker oppassen. Je kunt hier niet al te lang een andere coureur dicht volgen, dan begint het qua temperaturen uit de hand te lopen. Maar ik denk dat we in algemene zin wel een goede auto voor de race hebben. We zijn teleurgesteld over de kwalificatie, maar blijven optimistisch voor de race."

