Marko over gat met Mercedes: “Ging iets mis met batterij van Max”

Max Verstappen klokte de derde tijd in de kwalificatie voor de Turkse Grand Prix, op 0,328 seconde achterstand van zijn titelrivaal Lewis Hamilton. Vanwege een motorwissel gaat de Mercedes-coureur zondag voor de race tien plaatsen achteruit op de startopstelling. Daardoor vertrekt Valtteri Bottas vanaf pole-position in Istanbul. De Fin was in Q3 een kleine twee tienden van een seconde rapper dan Verstappen.

Ondanks de verschillen kijkt Helmut Marko met een tevreden gevoel terug op de allesbepalende tijdtraining in de Turkse metropool. “We hebben ons ten opzichte van vrijdag duidelijk verbeterd”, aldus Marko voor de camera van het Oostenrijkse Servus TV. “De ronde van Max was uitstekend, maar er ging iets mis met zijn energiemanagement. Dus Bottas was binnen handbereik, maar we staan in elk geval dichtbij. Het wordt spannend in de race en we moeten afwachten hoe snel Hamilton zich naar voren gaat knokken.”

Marko hoopt daarbij ook op coureurs van andere teams. “Charles Leclerc en Fernando Alonso staan ook voor Hamilton. Zij zullen het hem niet gemakkelijk maken. Hij is ook geen grote fan van hem”, zinspeelt Marko met een glimlach op een nieuw duel tussen Alonso en Hamilton. Leclerc mag achter Bottas en Verstappen plaatsnemen op P3 op de startopstelling, twee plekken voor Alonso.

Op de medium banden, die in Q2 werden gebruikt, leek het verschil tussen Mercedes en Red Bull iets groter te zijn. Dat beeld is echter vertekend, stelt Marko. “Onze ronden waren simpelweg niet optimaal. Eenmaal hebben we ook een ronde moeten afbreken, toen Max een uitstapje maakte. Ik denk dat het verschil zeker kleiner is dan op vrijdag. Het laatste beetje kunnen we met bijvoorbeeld aanpassingen aan de voorvleugel nog kleiner maken. En zoals gezegd: met een volle batterij hadden we heel dicht bij Mercedes gestaan”, vertelt Marko, die zich tot slot niet waagt aan voorspellingen over het weer. “Je kan in elk geval stellen dat de weersvoorspellingen hier niet kloppen, het is altijd anders dan voorspeld. Dus we moeten flexibel zijn en op de kritieke momenten de juiste keuzes maken.”

Perez als tactische pion?

Waar Marko Leclerc en Alonso noemt in zijn hoop dat Hamilton zo lang mogelijk wordt opgehouden, kan ook Sergio Perez in de tweede Red Bull daar een rol in spelen. De Mexicaan start als zesde, nadat hij in Q3 ruim een halve seconde moest toegeven op zijn teamgenoot Verstappen. Christian Horner verklaart het grote verschil. “In zijn laatste run, op een nieuw setje softs, liep het niet gesmeerd. Hij had veel last van onderstuur. We moeten uitvinden waardoor dat kwam”, zegt de Red Bull-teambaas bij Sky Sports.

Red Bull is niet van plan om Perez op tactische wijze in te zetten tegen Hamilton. “Hopelijk kan hij met een goede strategie progressie boeken”, aldus Horner over Perez. “De beste route om hen te verslaan, is door voor ze te eindigen. We focussen ons op onszelf en willen ervoor zorgen dat we er met beide coureurs het maximale uithalen. We hopen dat we in de race dichter in de buurt zitten dan in de kwalificatie. Mercedes is over één ronde heel snel, we zullen zien hoe dat in de race is.”