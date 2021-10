Hamilton beperkt de schade: “Maar wordt een lastige inhaalrace”

Bewapend met een nieuwe verbrandingsmotor achterin zijn Mercedes stuurde Lewis Hamilton de W12 zaterdag tijdens de kwalificatie in 1.22.868 als snelste rond Istanbul Park. Daarmee minimaliseert de Brit de schade van de ontvangen gridstraf van tien plaatsen en mag hij zondag in de race vanaf de elfde startplek alsnog hopen op een podiumfinish. Hoewel Mercedes dit weekend tot dusver een klasse apart is gebleken, verwacht de honderdvoudig Grand Prix-winnaar dat het een moeizame inhaalrace gaat worden.

“Het is niet heel erg makkelijk om in te halen. Daarnaast rijden we ook nog eens allemaal op dezelfde bandencompound, dus ik denk dat het morgen een lastige inhaalrace gaat worden”, aldus Hamilton, die twee weken geleden in Rusland ook heeft gezien hoe lastig het voor titelrivaal Max Verstappen was om na een forse gridstraf richting het podium te rijden. “Je zag het tijdens de laatste race wel, wat daar gebeurde met Max toen hij achter de zesde plek of zoiets kwam te rijden. Hetzelfde geldt voor mij. Dus ik weet het niet, maar aan de achterkant van het circuit ligt hier een behoorlijk lang recht stuk. We zullen zien wat we daar kunnen doen. Hopelijk kunnen we de fans een mooie race voorschotelen.”

Door de gridstraf van Hamilton komt de pole in handen van teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin deelt de eerste startrij morgen met Verstappen, maar hij is niet van plan om het hele veld op te gaan houden zodat Hamilton makkelijker een weg naar voren kan vinden: “Ik ga me gewoon op mijn eigen race focussen morgen”, vertelt Bottas. “Ik denk dat dat het beste plan is wanneer je vooraan start. Daarna zal ik het tempo hoog proberen te houden.”

Maximaal teamresultaat

Hoewel hij 0,130 seconde moest toegeven op Hamilton, was Bottas wel tevreden over zijn kwalificatieresultaat: “In die laatste ronde kwam ik net wat tekort in de laatste sector, ik kreeg daar wat teveel last van onderstuur. Verder was het echt een prima rondje, ik heb ervan genoten. Daarnaast is dit natuurlijk ook het teamresultaat waar we op gehoopt hadden. Lewis minimaliseert hiermee zijn straf en ik sta op pole, dus het zou goed moeten komen.”

Ook Hamilton was blij met het teamresultaat in Istanbul: “Het team heeft het echt heel erg goed gedaan. Ik ben heel erg blij met het feit dat we precies op het juiste moment de baan op gingen. Morgen gaat het lastig worden, maar ik ga echt alles geven.”