Alonso ontsnapt aan gridstraf na "beste zaterdag van het jaar"

De 40-jarige Alonso liet zich zaterdag op het Istanbul Park wederom van zijn beste kant zien. Terwijl teamgenoot Esteban Ocon voortijdig sneuvelde in het tweede kwalificatiedeel, wist de ervaren Spanjaard wel door te stoten naar Q3. Daarin rekende hij onder andere af met de Red Bull van Sergio Perez en de McLaren van Lando Norris en klokte hij de zesde tijd, wat hem zondag vanwege de gridstraf van Lewis Hamilton een keurige vijfde startplek oplevert voor de race.

Die startpositie in de top-vijf kwam nog even op losse schroeven te staan toen Alonso na de kwalificatie op het matje werd geroepen bij de stewards. De tweevoudig wereldkampioen had in het eerste kwalificatiedeel namelijk een rondetijd neergezet op het moment dat er met dubbele gele vlaggen werd gezwaaid. Er wordt van coureurs geacht dat zij tijdens een dergelijke situatie geen "betekenisvolle" rondetijd neerzetten, maar omdat het in dit geval Alonso's eerste rondje van de kwalificatie was, sprong de rondetijd automatisch in het oog op de tijdwaarneming. Nadat er aan de hand van data en onboardbeelden kon worden aangetoond dat de Spanjaard voldoende snelheid had geminderd op het punt waar de gele vlaggen werden gezwaaid, werd de coureur uit Oviedo al snel vrijgesproken.

'Misschien wel beste zaterdag van het jaar'

Voor zijn bezoek aan de stewards blikte Alonso al uitermate tevreden terug op zijn misschien wel beste kwalificatie van het jaar: “Ik ben heel erg blij, dit was waarschijnlijk mijn beste zaterdag van het jaar”, vertelde Alonso. “We komen hier na de beste race van het jaar in Sochi wat betreft de pure snelheid en ook hier voelt het weer heel erg goed.”

Alonso toonde zich van zijn beste kant in de lastige omstandigheden, maar ook naarmate de baan sneller en droger werd hield Alonso zijn Alpine voorin: “In natte omstandigheden zijn we altijd wel vierde, vijfde, zesde. Maar ook nu in Q3, waarin we normaal gesproken naar een negende plek of iets dergelijks terugzakken, stonden we er goed bij. Met de straf van Hamilton levert het mij de vijfde startplek op, waardoor ik op de medium compounds ook nog eens aan de schone kant van de baan mag vertrekken. Het was dus een goede zaterdag. Laten we deze klus morgen afmaken.”